Sapık Patron Çalışanına Yaptığı Tacizle Şok Etti! Masa Altına Eğilip...

İzmir'de mimarlık sahibi olan bir işveren, yanında çalışmakta olan iç mimar B.S.U'nun, masa altından fotoğraflarını çektiği iddiasıyla birlikte açılan dava sonucunda yargılanmaya başlandı. Tanık olarak mahkemeye gelen ve dinlenen diğer çalışanlar; patronun, mesai arkadaşlarının masa altından "etek altı" diye tabir edilen fotoğraflarını çektiğini doğruladı. Duruşmaya katılmayan A.T.A. isimli işveren, bir sonraki duruşmaya zorla getirilecek.

İzmir'de yer alan bir mimarlık ofisinde, 21 Eylül 2018 tarihinde yaşanan söz konusu olayda, yapılan iddialara göre iç. mimar olarak çalışan B.S.U. oturdukları masadan diğer arkadaşlarının kalkmasıyla birlikte patronuyla baş başa kaldıklarını iddia etti.

Kısa süre sonra A.T.A. isimli şahsın masanın altına doğru eğilip elini götürdüğünü farketti. Ardından fotoğraf çekme sesi duyduğunu anlatan B.S.U ve olaya tanık olan 4 mesai arkadaşı, patronla tartıştı ve ardından eşyalarını toplayarak ofisi terk etti.

B.S.U., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek patronu A.T.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine A.T.A. hakkında İzmir 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tanıklar Dinlendi!

Davanın ilk duruşmasına B.S.U. ile 2 tarafın avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan sanık A.T.A duruşmaya katılmadı. Tanık olarak dinlenen çallışanlardan E.A., A.T.A. isimli mimarlık ofisi sahibinin, olay sonrası kendini telefonla aradığını; masa altından B.S.U.'nun fotoğraflarını çektiğini anlattığını ve bundan dolayı oldukça pişman olduğunu söylediğini ifade etti.

Diğer bir çalışan T.Z.B. ise, olay günü B.S.U.'nun sanığın odasına hızlı bir giriş yaptığını, sanığın da bunun sonrasında çıkıp lavaboya girdiğini gördüğünü, girmesiyle çıkmasının bir olduğunu ve B.S.U.'nun bariz bir şekilde titrediğini farkettiğini, ertesi gün sanığın eşinin kendisini aradığını, sanık ile gece konuştuğunu ve fotoğraf çektiğini itiraf ettiğini, bunun ardından evden kovduğunu anlattığını aktardı.