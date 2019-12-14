Karısını Kendi Yatağında Farklı Bir Adamla Bastı: Dehşet Saçtı!

Meksika Tehuantepec şehrinde meydana gelen, ismi Alfonso E.R. olarak açıklanan 26 yaşındaki genç adam, eve geldiğinde 19 yaşında olan eşi Osmara J. Martinez'in farklı bir adamla kendi yatağında yattığını görünce çıldırdı. Belinde bulundurduğu tabancayı çıkaran adam karısını kurşun yağmuruna tuttu. Osmara J. Martinez yatakta kanlar içerisinde kalarak hayata gözlerini yumdu.
Yolda Öldü
Silah seslerini duyan akrabaları hemen eve girdiler. Osmara'nın yatağının kan olduğunu, kendisinin ise salonda kanlar içerisinde yattığını gördüler. Hemen acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber veren yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdiler. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın, yolda öldü.
İntihar Edecekken Yakalandı
Alfonso E.R.'nin karısıyla yatakta bastığı şahıs ise olay yerinden kaçtı. Koca, yakalanma ve ömür boyu hapis korkusuyla birlikte intihar edecekken, polis ekiplerince son dakika gözaltına alındı.
Okumasını Engelledi!
Ölen kadının yakınları, kocası olan 26 yaşındaki Alfonso E.R.'nin, Osmara ile henüz 14 yaşındayken tanıştığını ve okumasını engelleyerek okuldan uzaklaştırdığını ifade ettiler. Ailesi olarak bu evliliğe sevgili oldukları günden itibaren karşı olduklarını anlatan acılı aile, kızlarını ikna edemediklerini söylediler. Evli çiftin bir kız çocukları olduğu bilgisine de ulaşıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz