Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 03:09 TSİ- Dünya G: Bugün 03:15 TSİ

Karısını Kendi Yatağında Farklı Bir Adamla Bastı: Dehşet Saçtı!

Meksika'da, karısını kendi yatağında farklı bir adamla basan bir şahıs çıldırdı. Belinde bulundurduğu silahını çıkaran şahıs, karısını kurşun yağmuruna tuttu. Karısı olay yerinde hayata gözlerini yumarken, yatakta yakalanan diğer şahıs ise kaçtı. Evli olan çiftin, bir kız çocukları olduğu öğrenildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Meksika Tehuantepec şehrinde meydana gelen, ismi Alfonso E.R. olarak açıklanan 26 yaşındaki genç adam, eve geldiğinde 19 yaşında olan eşi Osmara J. Martinez'in farklı bir adamla kendi yatağında yattığını görünce çıldırdı. Belinde bulundurduğu tabancayı çıkaran adam karısını kurşun yağmuruna tuttu. Osmara J. Martinez yatakta kanlar içerisinde kalarak hayata gözlerini yumdu.

Yolda Öldü

Silah seslerini duyan akrabaları hemen eve girdiler. Osmara'nın yatağının kan olduğunu, kendisinin ise salonda kanlar içerisinde yattığını gördüler. Hemen acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber veren yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdiler. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın, yolda öldü.

İntihar Edecekken Yakalandı

Alfonso E.R.'nin karısıyla yatakta bastığı şahıs ise olay yerinden kaçtı. Koca, yakalanma ve ömür boyu hapis korkusuyla birlikte intihar edecekken, polis ekiplerince son dakika gözaltına alındı.

Okumasını Engelledi!

Ölen kadının yakınları, kocası olan 26 yaşındaki Alfonso E.R.'nin, Osmara ile henüz 14 yaşındayken tanıştığını ve okumasını engelleyerek okuldan uzaklaştırdığını ifade ettiler. Ailesi olarak bu evliliğe sevgili oldukları günden itibaren karşı olduklarını anlatan acılı aile, kızlarını ikna edemediklerini söylediler. Evli çiftin bir kız çocukları olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Bugün 03:09 TSİ - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Karısını Kendi Yatağında Farklı Bir Adamla Bastı: Dehşet Saçtı! mask
Karısını Kendi Yatağında Farklı Bir Adamla Bastı: Dehşet Saçtı!
Ünlü Şarkıcı Göğüs Dansıyla Dünya Magazin Gündemine Oturdu! mask
Ünlü Şarkıcı Göğüs Dansıyla Dünya Magazin Gündemine Oturdu!
24 Yaşında Emekliliğe Hak Kazandı! Genç Çalışanın Büyük Sırrı... mask
24 Yaşında Emekliliğe Hak Kazandı! Genç Çalışanın Büyük Sırrı...
Havuzda 15 Yaşındaki 2 Öğrencisiyle İlişkiye Girdi: Gözaltına Alındı! mask
Havuzda 15 Yaşındaki 2 Öğrencisiyle İlişkiye Girdi: Gözaltına Alındı!
Nişanlısının Cansız Bedeniyle Evlenen Adam Şok Etti! mask
Nişanlısının Cansız Bedeniyle Evlenen Adam Şok Etti!
Ünlü Yıldızın Öz Kızı, Sanat İçin Kıyafetlerini Çıkardı! mask
Ünlü Yıldızın Öz Kızı, Sanat İçin Kıyafetlerini Çıkardı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu mask
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü mask
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık mask
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek mask
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam! mask
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam!
Gram altın ne kadar? (12 Aralık 2019 altın fiyatları) mask
Gram altın ne kadar? (12 Aralık 2019 altın fiyatları)

GALERİ

BİFO, İlber Ortaylı'nın anlatımlarıyla ICEC'te konser verdi mask
BİFO, İlber Ortaylı'nın anlatımlarıyla ICEC'te konser verdi
Adana merkezli 6 ilde sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 44 şüpheli yakalandı mask
Adana merkezli 6 ilde sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 44 şüpheli yakalandı
Batı Karadeniz'deki "levrek kıtlığında" 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu mask
Batı Karadeniz'deki "levrek kıtlığında" 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu
Ankara'da "sahte engelli raporu" soruşturması şüphelileri adliyede mask
Ankara'da "sahte engelli raporu" soruşturması şüphelileri adliyede
Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek kenti Sinop ünvanını kaybetti mask
Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek kenti Sinop ünvanını kaybetti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı mask
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL