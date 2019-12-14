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Davutoğlu'ndan Sonra Ali Babacan Tarafından Ses Geldi: Harekete Geçiyor!

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan "Gelecek Partisi"nin hemen sonrasında yeni parti kurma çalışmalarını çok uzun bir süredir devam ettirdiği bilinen Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihiyle ilgili açıklamayı bu ay sonuna kadar yapmış olacak. Partinin tanıtımının ise 2020 yılı Ocak ayında yapılacağı ifade edildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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AK Parti'den istifa eden, yeni parti çalışmalarına başlayan Ali Babacan, parti çalışmalarını hemen hemen tamamlamış durumda. Ali Babacan'ın ekibinden bir kişiden alınan bilgilere göre, yeni parti 2020 yılı Ocak ayında kamuoyuna tüm detaylarıyla birlikte tanıtılacak. Partinin kuruluş tarihiyle ilgili açıklama ise bu ayın sonuna kadar Babacan tarafından "resmi olarak "yapılacak.

Partinin kuruluş ilkeleri ve çalışma yöntemleriyle ilgili tüm detaylar hazırlanırken; eğitimden ekonomiye ve özellikle Kürt sorununa kadar uzanan birçok farklı sorun / problem alanı üzerinde siyasi yelpazenin kutup noktalarından uzmanlarla sık sık bir araya gelinerek fikir alışverişinde bulunulduğu bilinmekte.

Kürt Çalıştayı

Son olarak Ankara'da yer alan bir otelde toplam olarak 15 kişinin katıldığı ve Kürt sorununun konunun uzmanlarınca ele alındığı bir çalıştay yaptığı basına yansıyan Ali Babacan yeni parti çalışmalarını büyük bir hızla devam ettiriyor.

Hazırlık ekibinde bulunan oldukça üst düzey bir yetkili, kamuoyuna yansıdığı şekilde Daron Acemoğlu veya Selçuk Şirin'e parti içerisinde herhangi bir görev verildiği haberlerinin teyit edilmediğini, kendilerine katkı sunan isimlerin partide olacağıyla ilgili hiçbir beyanları olmadığını aktardı.

Acemoğlu ile Fikir Alışverişi

Yeni kurulacak olan partinin yetkililerinin, Acemoğlu ile ekonomi politikaları konusunda görüş alışverişi yaptıkları, kendisinin fikir ve önerilerinin parti çalışmalarına yansıtacakları aktarılıyor. Babacan, AK Parti'de siyaset gerçekleştirdiği ve tam 13 yıl boyunca Bakanlık koltuğunda oturduğu dönem içerisinde "Ekonominin Patronu" denilince akla gelen ilk isimdi.

2002 yılı 19 Kasım tarihinde 58. T.C. Hükümeti'nde Ekonomi Bakanı olan Ali Babacan, kabineye 35 yaşında girmiştir. Bu haliyle birlikte kabinede yer alan en genç üye olarak ismini tarihe yazdırmıştı. Çok sayıda Davos, Dünya Ekonomik Forumu ve Bilderberg Konferansı gibi oldukça önemli olan kritik toplantılarda Türkiye'yi temsil eden Babacan bunun yanı sıra IMF ile yürütülmekte olan ekonomik reformlar esnasında da öne çıkan isimdi.

Babacan, aktif siyasetten bir dönem uzak kalsa da, iş adamı olarak ekonomiyle olan çalışmalarını devam ettirdi.

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