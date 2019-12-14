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İstanbul'da Hiç Akla Gelmeyecek Şeye Zam Yapıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen 2020 tarifesine göre, mezarlık ücretlerine zam yapıldı. İstanbul'da mezarlık ücretleri 4.500 TL ila 34.000 TL arasında olacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2020 fiyat tarifelerinde, hiç akla gelmeyecek mezar ve cenaze hizmetlerine zam yapılması kararı alındı.

Bu kapsamda tabutlu defin ücreti 300 TL iken 350 TL oldu. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içerisinde yer aldığı 1. bölge olarak adlandırılan mezarlıklarda boş mezar yeri için 30.000 TL ila 34.000 TL arası fiyatlar belirlendi.

İçerenköy, Pendik, Maltepe gibi ilçeleri kapsamına alan 2.bölge olarak adlandırılan mezarlıklarda boş mezar yeri için 12.000 TL ila 14.000 TL arası ücret ödenecek.

Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerde ise ek mezarlık fiyatları 4.000 TL iken, bu fiyat 500 TL zamlanarak 4.500 TL oldu. Azınlık gruplarının defin işlemlerinin gerçekleştirildiği mezarlık fiyatlarına 1000 TL zam yapıldı. 6.500 TL olan ücret, artık 7.500 TL olarak tahsil edikecek.

34.000 TL'ye Mezarlık

Avrupa Yakası içerisinde bulunan Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı, Abide-i Hürriyet, Nafibaba mezarlıklarındaki fiyatları duyanlar kulaklarına inanamıyor. Söz konusu mezarlıklarda fiyatlar 30.000 TL ila 34.000 TL arasında değişiyor.

Cenazenin yanındaki boş yerin bedeli olarak alınan 15.000 TL'lik ücret, güncel olarak bu alanlarda 2.000 TL zam yapılarak 17.000 TL'ye çıkartıldı.

Sütlüce, Kağıthane merkez, Hasdal, İstinye gibi 2.bölge olarak bilinen mezarlıklardaki bedel de Anadolu Yakası'ndaki 2. bölge olan mezarlık fiyatlarıyla eşitlendi.

Kilyos, Ayazağa, Büyükçekmece, Habipler, Cebeci gibi alanlardaki 3. bölge mezarlık fiyatları ise 4.000 TL olarak tahsil edilirken, yapılan zamla birlikte artık 4.500 TL olarak tahsil edilecek.

Hiç Akla Gelmeyecek Konu!

Mezarlık fiyatları ve defin işlemlerine zam yapılmasının hiç akla gelmeyecek bir konu olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ölmenin bile sorun olduğunu ifade eden vatandaşlar, geriye kalan kişilerin hayatını kaybedeninin acısını mı, yoksa ödeyecek olduğu parayı mı düşüneceğini sordu. Mezarlık ve defin işlemlerine yapılan zamlar büyük tepki topladı.

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