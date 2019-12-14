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Başkan Altınok: Şehir medeniyet demektir

Keçiören Belediyesi, kent estetiğine aykırı gecekonduların yıkımı ile ilgili çalışmaları kapsamında merkez ve çevre mahallelerde faaliyetlerini sürdürüyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehir medeniyet demektir. Şehrimizi inşa ederken tarihimize ve özümüze ait olan değerleri kentimizde yaygınlaştırmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz” dedi.

“KEÇİÖREN’İ MODERN KENT HALİNE GETİRDİK”

İlk görev aldığı 1994 yılında başlattığı çalışmalarla, “Keçiören’i Keçiören Yapan Başkan” unvanı ile şehirleşme çalışmalarının öncüsü olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçenin modern bir siluete kavuşması için gecekondu yıkım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Keçiören’de doğup büyüdüğüne vurgu yaparak, Keçiören’e hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti her seferinde dile getiren Başkan Altınok şunları ifade etti:

“Eğer Keçiören’e ait olursanız kalbinizde, beyninizde, yüreğinizde bu şehir olursa o kente hizmetkâr olursunuz. Biz de bir Keçiören çocuğu olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Gecekondu yıkım çalışmalarımız elbette devam edecek. Ancak göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, parklarımızın bakımlarını yaptık, tesislerimizin eksiklerini giderdik. Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek istiyorsanız eserler bırakmanız gerekir. Bizler de ortaya koyduğumuz eserlerle ve hizmetlerle gecekondu kenti olan Keçiören’i modern kent haline getirdik.” ​
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Bugün 10:23 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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