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Dost ve kardeş ülke Özbekistan'dan ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Özbekistan’ın Semerkand kentinin Akdarya Belediye Başkanı Abilov Feruz Nematullayevih’i ağırladı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Kahramankazan’ın Semerkandlı misafirleri

Başkan Oğuz, misafirine yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, iki belediye arasında yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.

Özbekistan’ın Semerkand kentinin Akdarya Belediye Başkanı Abilov Feruz Nematullayevih ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti. Misafirlerini makamında ağırlayan Oğuz, mevkidaşına belediye olarak yürüttükleri çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi. İkili daha sonra iki belediye arasında yapılabilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Oğuz misafirine Türk Bayrağı ve ilçeye özgü hediyeler takdim etti.

Kahramankazan ikinci eviniz

Başkan Oğuz, dost ve kardeş ülke Özbekistan’dan yapılan bu ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, misafirine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Oğuz, “Ziyaret kapsamında oldukça faydalı görüşmeler de gerçekleştirdik. Ülkelerimiz ve ilçelerimize ilişkin istişarelerde bulunduk. Kendilerine Kahramankazan’ın artık kendilerinin ikinci evleri olduğunu ve istedikleri zaman gelebileceklerini belirttik” diye konuştu.
Başkan Nematullayevih de, oldukça sıcak şekilde karşılandıklarını, Kahramankazan’ı tanımaktan ve buradaki havayı teneffüs etmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, misafirperverlikleri için Başkan Oğuz’a teşekkür etti.
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Bugün 11:15 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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