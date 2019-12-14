"Yılın Fotoğrafları" yarışması oylamasına katıldı

Başkan Oğuz yılın fotoğraflarını oyladı

Başkan Oğuz, AA tarafından geleneksel olarak yapılan Yılın Fotoğrafları yarışması için oyunu kullandı. Oğuz ilk olarak AA foto muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilerek yarışmaya sunulan fotoğrafları inceledi. Oğuz haber yaşam ve spor kategorilerinde yer alan fotoğrafları dikkatle inceleyerek oylama kapsamında tercihlerini yaptı. Haber kategorisinde Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü başlıklı fotoğrafı seçen Oğuz yaşam kategorisinde Harranda yaşam spor kategorisinde ise Millilerden asker selamı başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Tercih yaparken zorlandım

Başkan Oğuz Yılın Fotoğrafları yarışmasına katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek Anadolu Ajansının değerli foto muhabiri ve muhabirleri tarafından çekilen bu fotoğraflar ülkemizin ve dünyanın bir fotoğraf haritasını fotoğraf arşivini ortaya koyuyor. Bende seçtiğim fotoğraflar için oyumu kullandım. Fotoğraflar birbirinden güzel ve anlamlı o yüzden de tercih yaparken oldukça zorlandım. Anadolu Ajansı ailesini bu anlamlı yarışma için tebrik emeği geçenlere teşekkür ediyorum diye konuştu.