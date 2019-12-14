Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Pazar günü deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlıspor, Cesar Grup Ümraniyespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman, 45 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip, yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı maçın ardından sprint çalışması ve soğuma koşusuyla antrenmanı tamamladı.