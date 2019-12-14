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Üsküdar'da İlhan Şeşen rüzgârı

Usta sanatçı en sevilen şarkılarını Üsküdar'da seslendirdi.

Tuğçe Cantürk
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Üsküdar Belediyesi, kültür- sanat dünyasının yaşayan efsanelerini Üsküdarlılarla buluşturmaya devam ediyor. Sesi ve besteleriyle 7’den70’e herkesin gönlünü fetheden İlhan Şeşen, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konser verdi.

İLHAN ŞEŞEN ÜSKÜDARLILARI MEST ETTİ

İlhan Şeşen’i dinlemek için konserden saatler öncesinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ne gelen çok sayıda Üsküdarlı salonu hınca hınç doldurdu. Büyük salonda yer kalmayınca fuaye alanını dolduran çok sayıda Üsküdarlı ise özel ses sistemi kurulan yan salonda konseri dinleme imkanı buldu.

Kadıköylü olduğunu ve bu yüzden Üsküdar’ın da komşusu sayılacağını söyleyen usta sanatçı en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Ankara’dan Abim Gelmiş, Gördüğüme Sevindim, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize?, Sen Benim Şarkılarımsın, Sarılınca Bana, Aşk Layık Olanda Kalmalı, Tombalak Tomurcuk ve Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim? gibi birbirinden güzel şarkılarını söyleyen İlhan Şeşen tüm dinleyenleri mest etti.

Konserin sonunda usta sanatçıya el yapımı seramik bir tablo hediye eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlhan Şeşen’i 50, sanat yılı dolayısıyla tebrik etti.

İlhan Şeşen’in çok değerli şarkılarıyla herkesin hafızasında yer ettiğini söyleyen Hilmi Türkmen, “İlhan bey’in şarkıları öylesine içten, öylesine güzel ki insan dinlemekten de izlemekten de büyük keyif alıyor. İçimizi adeta bir huzur ve mutluluk kaplıyor. İlhan Şeşen şarkıları dendiğinde İstanbul’daki bir Üsküdarlı da Artvin’deki bir genç de aynı duyguları hisseder. Bu şarkıların etkisi ve dinleyene verdiğini duygular sebebi iledir. Kendisine, bizleri kırmadığı ve bu güzel akşamda en güzel şarkılarını Üsküdarlılara söylediği için çok teşekkür ediyorum. İlhan Şeşen Türk Pop Müziği’nin hemen her dönemine damga vurmuş ve 50. Sanat yılını kutlayan genç bir delikanlıdır” dedi.
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Bugün 12:02 TSİ - Kültür - Sanat

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