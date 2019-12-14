Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:16 TSİ- Gündem G: Bugün 16:26 TSİ

Ordu'da Yürek Dağlayan Olay: Öz Babasını Canice Öldürdü!

82 yaşındaki Dursun Özcan, bundan 3 yıl önce oğlunun av tüfeğini aldığını söyleyerek "oğlum beni öldürecek" ihbarında bulunmuştu. Fakat dosya kapandı. Söz konusu av tüfeği geri alınmadı. O evlat 3 yıl sonra, alınmayan tüfekle dehşet saçtı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde ikamet eden 59 yaşındaki Mehmet Özcan, 19 Ağustos 2015 tarihinde "patpat" isimli, tarlalarda kullanılan bir araçla eve gitti. Aracı yol kenarına park eden şahıs, dut ağacının altında oturmaya başladı.

Bu esnada Özcan'ın sabah telefonda hararetli bir şekilde kavga ettiği kardeşi 51 yaşındaki Cihan Özcan'ın kullandığı araçta 4-5 metre yakınlarda park etti.

Araçta, Cihan Özcan'ın 25 yaşındaki kızı Ferda Özcan, 35 yaşındaki diğer kızı Ayşe Ahlat ve 45 yaşındaki kız kardeşi Türkan Ahlat bulunuyordu.

Mehmet Özcan, arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında kavga bulunan Cihan Özcan'a yarı otomatik av tüfeği ile ateş etti. Ardından dehşet saçtı. Annesini, kız kardeşini, yeğenlerini yaraladı. Babasını da öldürdü.

44 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen söz konusu olayın davasında, Özcan isimli şahıs aile bireyleriyle arasında anlaşmazlıklar yaşandığını, fakat bunların husumet boyutunda olmadığını anlattı.

Fakat Gürgentepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan incelemede Özcan isimli şahsın, 10 Ağustos 2012 tarihinde öz babası Dursun ve kardeşlerini silahla tehdit ettiği ve babasının ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Baba Özcan, verdiği şikayet dileçesinde; Mehmet'in, kendine ait olan av tüfeğini izinsiz bir şekilde aldığını, söyledikleri her şeye rağmen tüfeği geri vermediğini, silahla kendini ve evlatlarını "Bahçeden bir tane fındık toplarsanız sizi öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

Baba Özcan, şahıstan tüfeğinin geri alınmasını istedi. Söz konusu dosya 22 Kasım 2012 tarihinde kapatıldı. Silahta geri alınmadı.

Avukat Didem Önsoy, mahkemeye ilettiği dilekçesinde Özcan'n aile bireylerine sürekli tehditler savurduğunu ve başvuruların hiçbir şekilde dikkate alınmadığını açıklayarak; Dursun isimli acılı babanın, savcılık tarafından alınmayan o tüfek tarafından öldürüldüğünü söyledi. Yargılama'nın 11 Kasım 2019'da bittiğini ve Mehmet Özcan'a toplam olarak 44 yıl 10 ay hapis cezası verildiğini iletti. 

Bugün 16:16 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ordu'da Yürek Dağlayan Olay: Öz Babasını Canice Öldürdü! mask
Ordu'da Yürek Dağlayan Olay: Öz Babasını Canice Öldürdü!
İstanbul'da Hiç Akla Gelmeyecek Şeye Zam Yapıldı! mask
İstanbul'da Hiç Akla Gelmeyecek Şeye Zam Yapıldı!
Davutoğlu'ndan Sonra Ali Babacan Tarafından Ses Geldi: Harekete Geçiyor! mask
Davutoğlu'ndan Sonra Ali Babacan Tarafından Ses Geldi: Harekete Geçiyor!
Sapık Patron Çalışanına Yaptığı Tacizle Şok Etti! Masa Altına Eğilip... mask
Sapık Patron Çalışanına Yaptığı Tacizle Şok Etti! Masa Altına Eğilip...
Palu Ailesi'nin Damadı Tuncer Ustael'den Yeni Skandal! "Ölüm Tehdidi" mask
Palu Ailesi'nin Damadı Tuncer Ustael'den Yeni Skandal! "Ölüm Tehdidi"
İntihar Eden Öğretim Görvelisine Mobbing mi Uygulandı? Flaş İddia! mask
İntihar Eden Öğretim Görvelisine Mobbing mi Uygulandı? Flaş İddia!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu mask
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü mask
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık mask
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık
Gram altın ne kadar? (12 Aralık 2019 altın fiyatları) mask
Gram altın ne kadar? (12 Aralık 2019 altın fiyatları)
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek mask
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam! mask
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam!

GALERİ

Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada mask
Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada
Zor şartlarda yaşayan ailenin evi alevlere teslim oldu mask
Zor şartlarda yaşayan ailenin evi alevlere teslim oldu
Yüzbinlerce Senegalli elektrik zammı için sokaklara döküldü mask
Yüzbinlerce Senegalli elektrik zammı için sokaklara döküldü
Ankara’daki düğün fuarından renkli görüntüler mask
Ankara’daki düğün fuarından renkli görüntüler
Devlet desteği ile kurduğu fabrikası uluslararası ödüller aldı mask
Devlet desteği ile kurduğu fabrikası uluslararası ödüller aldı
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yılını anma toplantısı mask
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yılını anma toplantısı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL