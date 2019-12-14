Ordu'da Yürek Dağlayan Olay: Öz Babasını Canice Öldürdü!

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde ikamet eden 59 yaşındaki Mehmet Özcan, 19 Ağustos 2015 tarihinde "patpat" isimli, tarlalarda kullanılan bir araçla eve gitti. Aracı yol kenarına park eden şahıs, dut ağacının altında oturmaya başladı.

Bu esnada Özcan'ın sabah telefonda hararetli bir şekilde kavga ettiği kardeşi 51 yaşındaki Cihan Özcan'ın kullandığı araçta 4-5 metre yakınlarda park etti.

Araçta, Cihan Özcan'ın 25 yaşındaki kızı Ferda Özcan, 35 yaşındaki diğer kızı Ayşe Ahlat ve 45 yaşındaki kız kardeşi Türkan Ahlat bulunuyordu.

Mehmet Özcan, arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında kavga bulunan Cihan Özcan'a yarı otomatik av tüfeği ile ateş etti. Ardından dehşet saçtı. Annesini, kız kardeşini, yeğenlerini yaraladı. Babasını da öldürdü.

44 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen söz konusu olayın davasında, Özcan isimli şahıs aile bireyleriyle arasında anlaşmazlıklar yaşandığını, fakat bunların husumet boyutunda olmadığını anlattı.

Fakat Gürgentepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan incelemede Özcan isimli şahsın, 10 Ağustos 2012 tarihinde öz babası Dursun ve kardeşlerini silahla tehdit ettiği ve babasının ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Baba Özcan, verdiği şikayet dileçesinde; Mehmet'in, kendine ait olan av tüfeğini izinsiz bir şekilde aldığını, söyledikleri her şeye rağmen tüfeği geri vermediğini, silahla kendini ve evlatlarını "Bahçeden bir tane fındık toplarsanız sizi öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

Baba Özcan, şahıstan tüfeğinin geri alınmasını istedi. Söz konusu dosya 22 Kasım 2012 tarihinde kapatıldı. Silahta geri alınmadı.

Avukat Didem Önsoy, mahkemeye ilettiği dilekçesinde Özcan'n aile bireylerine sürekli tehditler savurduğunu ve başvuruların hiçbir şekilde dikkate alınmadığını açıklayarak; Dursun isimli acılı babanın, savcılık tarafından alınmayan o tüfek tarafından öldürüldüğünü söyledi. Yargılama'nın 11 Kasım 2019'da bittiğini ve Mehmet Özcan'a toplam olarak 44 yıl 10 ay hapis cezası verildiğini iletti.