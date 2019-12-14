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Küçük Ayşegül'den Acı Haber! Okulun Penceresinden Düşmüştü...

Antalya Manavgat ilçesinde, okulun 3.katındaki pencereden aşağı düşüp ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kalbi 2 kez duran, doktorların müdahalesiyle her seferinde çalıştırılan 8. sınıf öğrencisi Ayşegül Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Söz konusu olay, dün saat 13.00 civarında Manavgat'ta yer alan bir özel okulda yaşandı. 8. sınıfta öğrenim gören Ayşegül Çelik, okulun 3.katında yer alan sınıfın; yarısına kadar korkuluğun olduğu penceresinden aşağı düştü. Durumu fark eden okul öğretmenleri hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbarla kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Kalbi 2 Kez Durdu

Ağır yaralı olarak ilk olarak özel hastaneye, sonrasında ise Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Ayşegül'ün iç organlarının zarar gördüğü, ayak ve kalçasında kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Ayşegül Çelik'in, hastanede 2 kez kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle kalp 2'sinde de tekrardan çalıştırıldı. Buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki gerçekleştirilen Ayşe Çelik, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata gözlerini yumdu.

Erkek Arkadaş İddiası

Bu esnada Ayşegül Çelik'in sosyal medya üzerinden tanıştığı Denizli'de oturan erkek arkadaşının olduğu; ailesinin durumu öğrenmesiyle birlikte tepki gösterdiği, cep telefonunu elinden aldığı ve İnternet erişimini kısıtladığı iddia edildi.

Ayşegül Çelik'in bu sebeple okulda da bir takım problemler yaşamasıyla birlikte okul yönetimi ve rehberlik servisinin küçük çocuğun ailesiyle bir görüşme yaparak mutlak suretle psikologdan destek almaları gerektiğinin söylendiği bilgisine ulaşıldı.

Ayşegül Çelik'in geçen hafta erkek arkadaşıyla İzmir'de buluşabilmek adına İzmir'e uçak bileti aldığı, durumdan haberdar olan annesinin ise söz konusu bileti iptal ettirdiği de öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yaşanan olayın oldukça üzücü olduğunun altını çizerek, olaya yönelik idari soruşturma başlattıklarını ve müfettişlerin 16 Aralık Pazartesi günü okula giderek incelemeler yapacağını belirtti. 

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