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Avukatı Ayağa Kaldıramayan Hakim Öyle Bir Şey Yaptı ki...

İzmir'de mahkeme başkanı ara kararı açıklarken ayağa kalkmayan davacının avukatı, mahkeme başkanınca uyarıldı. Fakat avukat ısrarla ayağa kalkmayınca mahkeme başkanı duruşma salonundaki sandalyeleri kaldırttı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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İzmir Adliyesi'nde bir hakim ve avukat arasında "ayağa kalkma" polemiği yaşandı. Hakim arar kararda ayağa kalkmadığından dolayı avukat hakkında baroya şikayette bulunup, duruşma salonunda bulunan sandalyeleri kaldırttı. Baro ise, kimsenin ayağa kalkma zorunluluğu olmadığına dair bir açıklama yaptı.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 11 Aralık 2019 tarihinde görülen bir duruşmada avukat ve mahkeme başkanı arasında polemik meydana geldi.

Mahkeme başkanı ara kararı açıkladığı esnada, o anda ayağa kalkmadığını iddia ettiği davacı avukatı olan Av. Özge Güven'e uyarıda bulundu.

Özge Güven'in de ayağa kalkma zorunluluğunun olmadığını ifade ederek ayağa kalkmamasıyla birlikte duruşmaya ara veren mahkeme başkanı, ardından tüm avukatın sandalyelerini duruşma salonundan kaldırtarak oturmalarını engellemeye çalıştı.

Fakat mahkeme başkanının bu hareketi de Özge Güven için geçerli olmadı. Güven, dışarıdan sandalye alarak tekrardan oturdu. Bunun üzerine duruşmada olanlarla ilgili tutanak tutan mahkeme başkanı, avukat Özge Güven'le ilgili olarak disiplin soruşturması başlatılması için baroya bildirimde bulunmasına karar verdi.

Baro Açıklama Yaptı

Avukat hakkında baroya şikayette bulunan mahkeme başkanına barodan açıklama geldi. Duruşma salonunda kimsenin ayağa kalkma zorunluluğunun olmadığı ifade edildi. Bu kapsamda Avukat Özge Güven haklı bulundu.

"Hobi Alanı Değil"

İzmir Barosu Başkanlığı, hakim hakında Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayette bulundu. Baro, İzmir 2. Ticaret Mahkemesi'ne gönderdiği cevap yazısında ise mahkeme başkanının sergilediği tavır ve tutumları sert şekilde eleştirdi. 

Hiçbir yargıçın, kendini kanundan üstün göremeyeceğini ve kimsenin ayağa kalkma zorunluluğunun olmadığının kanunla sabitlendiğini aktaran baro yetkilileri, yine hiçbir hakimin yargılaayı keyfi şekilde yürütemeyeceğini bildirdi.

Yargılama işinin ve duruşma salonlarının; yargılamanın oyuncak halini aldığı, kişisel egoların tatmin edildiği, her aklına gelenin kendi usulünce uygulama yaptı hobi alanı değil vurgulaması yapıldı. 

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