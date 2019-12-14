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Güleda'yı Katleden Psikopat İçin İstenen Ceza Belli Oldu!

Isparta'da 18 Kasım 2019 tarihinde eski erkek arkadaşı tarafından canice öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in katili olan sevgilisi Zafer Pehlivan'ın tutuklanmasıyla birlikte, hakkında "canarva hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" ve "tehdit" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Zafer Pehlivan Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Zafer Pehlivan'la ilgili olarak "tasarlayarak" ve "canavarca hisle ya da eziyet çektirerek öldürmek" suçundan savcılık tarafından   ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kapısına Tesbih Asmış!

Hazırlanan söz konusu iddianamede, sanığın cinayetten 2 gün önce Güleda'nın bulunduğu şehre geldiği, Güleda'nın apartına gittiği fakat Güleda'nın şehir dışında olduğunu öğrenince iki gün boyunca otogar ve bir otelde dönmesini beklediği, ara ara aparta giderek kontrol ettiğini ve apartın kapısına tesbih de asarak Güleda'nın gelip gelmediğini sık sık kontrol ettiği ortaya çıktı.

Önce Seni Sonra Kendimi...

Olay yaşanmadan bir gün önce 17 Kasım tarihinde akşam saatlerinde tekrardan aparta gittiği kapıyı çaldığı Güleda'nın kapıyı açmadığı fakat şahsın ısrarla kapıyı çalmaya devam ederek ayrılmadığı; ve konuşmak istediğini söylemesiyle birlikte kapıyı açtığı, bunun ardından psikopat eski sevgilisinin içeriye girdiği, konuşmaya başladıkları ve saatler gece yarısına geldiğinde sanığın Güleda'ya yumruk attığı, darp ettiği ardından ise önce onu sonra kendini öldüreceğini belirtti, sonrasında ise boğazını sıktığı ifade edildi.

Kulaklık Kablosuyla Sıktı,

Sanığın aparta maktulü yatağına yatırıp ilk olarak elleriyle boğazını sıktığı, sonrasında ise Güleda'nın bayıldığını fakat ölmediğini farkettiğini, ardından kulaklık kablosuyla boğazını sıktığı; maktülün ölüp ölmediğini anlamak açısından bir süre boyunca üstünde oturduğu ve bu kez de mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kalbine çok sayıda bıçak darbesi vurduğu belirtildi.

Mektup Ortaya Çıktı

Sanığın cinayetten birkaç gün önce yazdıklarını beyan ettiği ve sanığın kendi el yazısıyla kelem aldığı mektupta  önce yazdığını beyan ettiği ve sanığın kendi el yazısı ile yazdığı mektupta ’Şimdi gidiyorum ama yalnız gitmeyeceğim. Beni buna siz mecbur ettiniz. Madde almadım. Alkol almadım. Kafam yerinde’ sözlerine yer verdiği mektubu da teslim olduğunda emniyet güçlerine teslim ettiği, suçun işleniş şekli ve kendi el yazısıyla yazılmış olmasıyla birlikte cinayetin "tasarlayarak, canavarsa ve eziyet çektirerek" işlendiği bu sebepten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiği belirtildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığında görülecek davanın ilk duruşması 25 Şubat 2020'de saat 09.00'da gerçekleştirilecek. 

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