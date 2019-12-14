Bir Kadın Cinayeti Daha: Kazma Sapıyla Döverek Öldürdü!

Darıca sınırları içerisinde yer alan Kazım Karabekir Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, fabrika işçisi ve 2 çocuk sahibi olan cani koca Orhan Şahin, 6 yıldır birlikte olduğu eşi Aslı Şahin'i, kendisini aldattığı gerekçesiyle kazma sapıyla dövdü ve öldürdü. Talihsiz kadın, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte memleketi Tokat Niksar'da defnedildi.

Kazma Sapıyla Dövdü

47 yaşındaki cani koca Orhan Şahin, geçtiğimiz Çarşamba gecesi, kendisini aldattığı iddiasıyla birlikte Aslı Şahin ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışma esnasında tansiyonun yükselmesiyle birlikte kazmanın sapını eline alan Şahin, eşini bununla dövmeye başladı. Başı ve vücudunun birçok noktasına drbe alan Aslı Şahin ağır yaralandı ve ayrıca burnu kırıldı.

Nefes Alamadı

Dayak olayı sonrasında çift, uyumak için odalarına geçerek yattılar. Sabaha karşı fenalık geçiren talihsiz kadın Aslı Şahin, kendisini döven eşi ve 16 yaşındaki üvey kızınca banyoya götürüldü. Orhan Şahin, eşinin elini ve yüzünü yıkadıktan sonra tekrardan yatağa yatırd.

Yapılan iddialara göre öğle saatlerinde eşinin nefes alamadığını farkeden Şahin, bunun üzerine polis çağırdı. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aslı Şahin'in hayata gözlerini yumduğunu tespit etti. Eşini öldürdüğünü belirten Şahin ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Defnedildi

İlk tespitlere göre iç kanama sonucunda hayata gözlerini yuman Aslı Şahin'in cansız bedeni otopsi işlemleri sonrasında memleketi olan Tokat Niksar ilçesine gönderildi. Aslı Şahin, bugün Merkez Camii'de öğle namazına müteakip olarak kılnan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içerisinde defnedildi.

Babası Açıklama Yaptı

Kızının 31 Ekim 2019 tarihinde Tokat'ta bulunan sığınma evine gittiğini ve 18 Kasım'da kocası tarafından tekrar ikna edilerek eve geldiğini ifade eden baba Ali Yılmaz, kızını nasıl götürdüğünü ve ne yaptığını bilemediklerini; kendisinin bu şahıstan sonuna kadar şikayetçi olduğunu; başkalarının canının yanmamasını, Devletin buna bir çare bulmasını istedi.