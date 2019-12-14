Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:34 TSİ- Gündem G: Bugün 17:42 TSİ

Bir Kadın Cinayeti Daha: Kazma Sapıyla Döverek Öldürdü!

Kocaeli Darıca ilçesinde bir kadın cinayeti daha yaşandı. Cani kocası tarafından kazma sapıyla dövülerek öldürülen talihsiz kadın, bugün Tokat Niksar ilçesinde defnedildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Darıca sınırları içerisinde yer alan Kazım Karabekir Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, fabrika işçisi ve 2 çocuk sahibi olan cani koca Orhan Şahin, 6 yıldır birlikte olduğu eşi Aslı Şahin'i, kendisini aldattığı gerekçesiyle kazma sapıyla dövdü ve öldürdü. Talihsiz kadın, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte memleketi Tokat Niksar'da defnedildi.

Kazma Sapıyla Dövdü

47 yaşındaki cani koca Orhan Şahin, geçtiğimiz Çarşamba gecesi, kendisini aldattığı iddiasıyla birlikte Aslı Şahin ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışma esnasında tansiyonun yükselmesiyle birlikte kazmanın sapını eline alan Şahin, eşini bununla dövmeye başladı. Başı ve vücudunun birçok noktasına drbe alan Aslı Şahin ağır yaralandı ve ayrıca burnu kırıldı.

Nefes Alamadı

Dayak olayı sonrasında çift, uyumak için odalarına geçerek yattılar. Sabaha karşı fenalık geçiren talihsiz kadın Aslı Şahin, kendisini döven eşi ve 16 yaşındaki üvey kızınca banyoya götürüldü. Orhan Şahin, eşinin elini ve yüzünü yıkadıktan sonra tekrardan yatağa yatırd.

Yapılan iddialara göre öğle saatlerinde eşinin nefes alamadığını farkeden Şahin, bunun üzerine polis çağırdı. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aslı Şahin'in hayata gözlerini yumduğunu tespit etti. Eşini öldürdüğünü belirten Şahin ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Defnedildi

İlk tespitlere göre iç kanama sonucunda hayata gözlerini yuman Aslı Şahin'in cansız bedeni otopsi işlemleri sonrasında memleketi olan Tokat Niksar ilçesine gönderildi. Aslı Şahin, bugün Merkez Camii'de öğle namazına müteakip olarak kılnan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içerisinde defnedildi.

Babası Açıklama Yaptı

Kızının 31 Ekim 2019 tarihinde Tokat'ta bulunan sığınma evine gittiğini ve 18 Kasım'da kocası tarafından tekrar ikna edilerek eve geldiğini ifade eden baba Ali Yılmaz, kızını nasıl götürdüğünü ve ne yaptığını bilemediklerini; kendisinin bu şahıstan sonuna kadar şikayetçi olduğunu; başkalarının canının yanmamasını, Devletin buna bir çare bulmasını istedi. 

Bugün 17:34 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Belediye Üniversiteli Gençlere Prezervatif Dağıttı, AK Partili İsim Tepki Gösterdi! mask
Belediye Üniversiteli Gençlere Prezervatif Dağıttı, AK Partili İsim Tepki Gösterdi!
İstanbul'da Polis Ekiplerine Saldırı Düzenlendi: Devam Ediyor! mask
İstanbul'da Polis Ekiplerine Saldırı Düzenlendi: Devam Ediyor!
Bir Kadın Cinayeti Daha: Kazma Sapıyla Döverek Öldürdü! mask
Bir Kadın Cinayeti Daha: Kazma Sapıyla Döverek Öldürdü!
Bunu Yapmayın: Beyni Küçültüyor... Kimse Farkında Değil! mask
Bunu Yapmayın: Beyni Küçültüyor... Kimse Farkında Değil!
Çok Sayıda Ünlü Oyuncu Bu Projeyle Bir Araya Geldi: Müthiş! mask
Çok Sayıda Ünlü Oyuncu Bu Projeyle Bir Araya Geldi: Müthiş!
Güleda'yı Katleden Psikopat İçin İstenen Ceza Belli Oldu! mask
Güleda'yı Katleden Psikopat İçin İstenen Ceza Belli Oldu!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu mask
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü mask
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık mask
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık
Gram altın ne kadar? (12 Aralık 2019 altın fiyatları) mask
Gram altın ne kadar? (12 Aralık 2019 altın fiyatları)
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı... mask
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı...
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek mask
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek

GALERİ

Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada mask
Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada
Zor şartlarda yaşayan ailenin evi alevlere teslim oldu mask
Zor şartlarda yaşayan ailenin evi alevlere teslim oldu
Yüzbinlerce Senegalli elektrik zammı için sokaklara döküldü mask
Yüzbinlerce Senegalli elektrik zammı için sokaklara döküldü
Ankara’daki düğün fuarından renkli görüntüler mask
Ankara’daki düğün fuarından renkli görüntüler
Devlet desteği ile kurduğu fabrikası uluslararası ödüller aldı mask
Devlet desteği ile kurduğu fabrikası uluslararası ödüller aldı
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yılını anma toplantısı mask
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yılını anma toplantısı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL