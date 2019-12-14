İstanbul'da Polis Ekiplerine Saldırı Düzenlendi: Devam Ediyor!

İstanbul Gaziosmanpaşa bölgsinde polise ateş açan ve ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için canlı olarak operasyon gerçekleştiriliyor.

Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan şahsın, annesinin ikamet ettiği eve geldiği bilgisini alan polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1110 Sokak'ta bulunan adrese gitti. Firariyi yakalama çalışmaları için saklandığı eve giden polis ekipleri, şüphelinin direnişiyle karşı karşıya kaldı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerine silahlı saldırıda bulundu.

Sokağı araç ve yaya trafiğine tamamen kapatan ekipler, canlı olarak bölgede şahsın yakalanması için operasyon gerçekleştiriyor.

Annesini de Yaraladı

Silahla polislere ateş açan cezaevi firarisi olduğu bilgisine ulaşılan şüpheli şahıs, annesini de yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, alanda onlarca özel harekat polisi de kendini gösteriyor. Şüphelinin 2 yakını, arbede esnasında gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Şüphelinin, binadan bir pencereden atlayarak kaçtığının tespit edilmesiyle birlikte polis mahallede sokak sokak gezmeye başladı. Operasyonun şüpheli şahsın bulunana dek devam edeceği ve bu süre içerisinde mahallenin hem yaya hem de araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

"Texas"

Silah seslerinin ardı ardına duyulmasıyla birlikte olay Twitter'da yankılandı. Twitter kullanıcıları, İstanbul'un Texas'a döndüğünü belirtti ve insanların silaha bu kadar kolay ulaşabilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirttiler.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlara yönelik anbean fotoğraf ve video paylaşılırken, olay kısa sürede gündeme taşındı. Şahsın kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınması bekleniyor.

Yakalandıktan sonra en yakın cezaevine gönderilecek olan şahıs hakkında, yatması gereken cezanın yanı sıra polis ekiplerine ateş açtığı ve annesini yaraladığı, aynı zamanda firar ettiği için de dava açılacak ve bu davalardan ceza verilecek.