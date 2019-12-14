Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:41 TSİ- Gündem G: Bugün 17:48 TSİ

İstanbul'da Polis Ekiplerine Saldırı Düzenlendi: Devam Ediyor!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da emniyet güçlerince polise ateş edip kaçan cezaevi firarisinin yakalanması için güncel olarak operasyon gerçekleştiriliyor. Olay yerinde onlarca özel harekat polisi yerini aldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İstanbul Gaziosmanpaşa bölgsinde polise ateş açan ve ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için canlı olarak operasyon gerçekleştiriliyor.

Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan şahsın, annesinin ikamet ettiği eve geldiği bilgisini alan polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1110 Sokak'ta bulunan adrese gitti. Firariyi yakalama çalışmaları için saklandığı eve giden polis ekipleri, şüphelinin direnişiyle karşı karşıya kaldı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerine silahlı saldırıda bulundu.

Sokağı araç ve yaya trafiğine tamamen kapatan ekipler, canlı olarak bölgede şahsın yakalanması için operasyon gerçekleştiriyor.

Annesini de Yaraladı

Silahla polislere ateş açan cezaevi firarisi olduğu bilgisine ulaşılan şüpheli şahıs, annesini de yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, alanda onlarca özel harekat polisi de kendini gösteriyor. Şüphelinin 2 yakını, arbede esnasında gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Şüphelinin, binadan bir pencereden atlayarak kaçtığının tespit edilmesiyle birlikte polis mahallede sokak sokak gezmeye başladı. Operasyonun şüpheli şahsın bulunana dek devam edeceği ve bu süre içerisinde mahallenin hem yaya hem de araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

"Texas"

Silah seslerinin ardı ardına duyulmasıyla birlikte olay Twitter'da yankılandı. Twitter kullanıcıları, İstanbul'un Texas'a döndüğünü belirtti ve insanların silaha bu kadar kolay ulaşabilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirttiler.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlara yönelik anbean fotoğraf ve video paylaşılırken, olay kısa sürede gündeme taşındı. Şahsın kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınması bekleniyor.

Yakalandıktan sonra en yakın cezaevine gönderilecek olan şahıs hakkında, yatması gereken cezanın yanı sıra polis ekiplerine ateş açtığı ve annesini yaraladığı, aynı zamanda firar ettiği için de dava açılacak ve bu davalardan ceza verilecek. 

Bugün 17:41 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Belediye Üniversiteli Gençlere Prezervatif Dağıttı, AK Partili İsim Tepki Gösterdi! mask
Belediye Üniversiteli Gençlere Prezervatif Dağıttı, AK Partili İsim Tepki Gösterdi!
İstanbul'da Polis Ekiplerine Saldırı Düzenlendi: Devam Ediyor! mask
İstanbul'da Polis Ekiplerine Saldırı Düzenlendi: Devam Ediyor!
Bir Kadın Cinayeti Daha: Kazma Sapıyla Döverek Öldürdü! mask
Bir Kadın Cinayeti Daha: Kazma Sapıyla Döverek Öldürdü!
Bunu Yapmayın: Beyni Küçültüyor... Kimse Farkında Değil! mask
Bunu Yapmayın: Beyni Küçültüyor... Kimse Farkında Değil!
Çok Sayıda Ünlü Oyuncu Bu Projeyle Bir Araya Geldi: Müthiş! mask
Çok Sayıda Ünlü Oyuncu Bu Projeyle Bir Araya Geldi: Müthiş!
Güleda'yı Katleden Psikopat İçin İstenen Ceza Belli Oldu! mask
Güleda'yı Katleden Psikopat İçin İstenen Ceza Belli Oldu!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu mask
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü mask
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık mask
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık
Gram altın ne kadar? (12 Aralık 2019 altın fiyatları) mask
Gram altın ne kadar? (12 Aralık 2019 altın fiyatları)
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı... mask
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı...
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek mask
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek

GALERİ

Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada mask
Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada
Zor şartlarda yaşayan ailenin evi alevlere teslim oldu mask
Zor şartlarda yaşayan ailenin evi alevlere teslim oldu
Yüzbinlerce Senegalli elektrik zammı için sokaklara döküldü mask
Yüzbinlerce Senegalli elektrik zammı için sokaklara döküldü
Ankara’daki düğün fuarından renkli görüntüler mask
Ankara’daki düğün fuarından renkli görüntüler
Devlet desteği ile kurduğu fabrikası uluslararası ödüller aldı mask
Devlet desteği ile kurduğu fabrikası uluslararası ödüller aldı
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yılını anma toplantısı mask
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yılını anma toplantısı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL