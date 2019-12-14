Belediye Üniversiteli Gençlere Prezervatif Dağıttı, AK Partili İsim Tepki Gösterdi!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, prezervatif dağıtılmasıyla ilgili eleştiride bulundu. CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, Sağlık Bakanlığı ile ortak bir şekilde yürüttükleri proje çerçevesinde dağıtım yaptıklarını iletti. Seçer, bundan sonra protokol yapmayacaklarını söyledi. Cahil insanların kendilerine her şeyi söylediğini anlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfıo, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Mersin Üniversitesi tarafından Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri için İş Birliğini Geliştirme ve Danışmanlık Desteği Çalıştayı gerçekleştirildi.

Dünya AIDS günü olması sebebiyle üniversitede yaplan söz konusu çalıştayda alanında uzman olan kişiler konuşmacı olarak yer aldı. AIDS ve HIV ile mücadele yöntemlerinin teker teker ele alındığı çalıştayda aynı zamanda bilinçlendirme açısından prezervatif dağıtıldı.

"ÖRF VE ADET"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan Meclis Toplantısı'nda ise AK Partili isim prezervatif dağıtımını eleştirdi.

AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, Sağlık Daire Başkanlığı'nın sağ olsun gittiğini ve Mersin Üniversitesi içerisinde prezervatif dağıtımı yaptığını, bunun Türk toplumunun örf ve adetlerine uygun olmadığını aktardı.

Belediye Başkanı Açıklama Yaptı

Dr. Hülya Atila'nın konuyla ilgili yaptığı bilimsel açıklamanın sonrasında bir kez daha söz alan Seçer, bundan sonra protokol yapmayacaklarını, Sağlık Bakanlığı'nın standı gelerek kendisinin kuracağını, şahısların söyleyecekleri sözleri o zaman söyleyeceğini, kendilerinin de bu çileden bu vesileyle kurtarılabileceğini aktardı.

Cahil insanların kendilerine her şeyi söylediğinin altını çizen Seçer, fakat kendilerinin meclis üyesi olduklarını bu sebepten dolayı araştırmadan konuşmaması gerektiğini aktardı.