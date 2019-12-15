Araç Sahipleri Dikkat: Sadece 20 Saniye Sürüyor!

Söz konusu olay, 3 Aralık 2019 tarihinde Salı günü, saatler sabaı gösterdiği esnada yaşandı. Kağıthane Gültepe Mahallesi, Alev Sokak ve Mayıs Sokak üzerinde yaşanan bu olayla ilgili alınan bilgilere göre, gece otomobillerini sokak üzerine park eden vatandaşlar; sabah uyandıklarında araçlarının farları ve birkaç parçasının söküldüğünü fark etti. Bunun üzerine hemen polise giden vatandaşlar, durumla ilgili şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, park halinde olan otomobillerden farları ve birkaç parçayı çalan hırsızları yakalamak için çalışmalarına başladı. Hırsızların aynı marka ve modelde olan araçları özenle seçtikleri, bu araçların farlarının en kolay çalınan farlar olduğundan dolayı böyle bir tercihte bulundukları bilgisine ulaşıldı.

20 Saniye

Otomoblinin farları çalınan Mertkan Kostan isimli şahıs, 3 Aralık 2019 sabahı aracının farlarının çalındığını farkettiğini ve ardından karakola başvurduğunu; kendi aracıyla birlikte 4-5 farklı aynı araç ve modelin farlarının çalındığını da öğrendiğini, hep beraber şikayetçi olduklarını aktardı.

Şuan polislerin bu olayın peşinde olduğunu ifade eden mağdur adam, araçların far, hava yastıkları ve multimedyalarını çaldıklarını ve bunun son 4 aydan itibaren oldukça arttığını aktardı.

Sadece 20 saniyede farları çaldıklarını aktaran şahıs, hırsızların motosiklet ile gezdiğini ve plakalarının olmadığını; başlarını da kasklarla gizlediklerini belirtti.

Farları çalınan araçlarda değer kaybı yaşandığını da sözlerine ekleyen Kostan, sadece farları çalınanların değil, çalınmayan kişilerin de mağduriyet yaşadığını; çünkü hırsızların belli başlı modellere yöneldiklerini ifade etti.

Böyle olunca o marka ve model araçlara kasko değerinin yüksek çıktığını, 2018 yılında 3.500 TL olan kasko bedelinin güncel olarak 5.750 TL olduğunu belirtti.

Bu sebepten dolayı çalınsa da çalınmasa da her iki tarafın da mağdur olduğunu belirtti. Kendisinden çalınan iki farın 10.000 TL değeri olduğunu fakat hırsızlık olarak gözükmesi sebebiyle kasko bedelinde bunun 15 - 20.000 TL'ye kadar çıktığını söyledi.