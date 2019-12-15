Android Kullanıcıları Dikkat: Artık Telefonunuzu Kullanamayabilirsiniz

Android, Türkiye'de en çok kullanılan işletim sistemi. Yapılan iddialara göre Android'in arkasındaki gizli isim olarak öne çıkan Google, yazılımında bir takım ısrarlar yapmakta.

Söz konusu ısrarlardan biride Google'ın sahibi olduğu YouTube, Google Chrome gibi birçok uygulamayı stok şekilde Android'e sunması ve akıllı telefon üreticilerine bu uygulamalar olmadan işletim sistemini kullanmasına izin vermemesi. Google'ın bu ısrarı ilk olarak Avrupa Birliği'ne ardından ise Türkiye'deki Rekabet Kurulu'na taşındı.

Rekabet Kurulu Ceza Kesti!

Rekabet Kurulu, Google'ın yapmış olduğu bu ısrarın Rekabet Kanunu'na aykırı olduğuna dair hüküm verdi ve Google'a tam 93.000.000 TL idari para cezası kesti.

Bu kararın ardından Google, Türkiye'de bulunan iş ortaklarına, Android akıllı telefon üretimi yapanlara ve Android akıllı telefon satışı yapan satıcılara bir mektup gönderdi, Türkiye'ye yönelik bir takım yaptırım kararları aldıklarının duyurusunu yaptı.

Destek Kesilecek

Google, göndermiş olduğu bu mektupte 12 Aralık 2019 tarihinden itibaren Türkiye'de satışı gerçekleştirilen Android işletim sistemine sahip olan tüm cep telefonlarındaki Google uygulamalarının lisansını iptal etme kararı aldı.

Eğer iddialar doğruysa, Google'ın Youtube, Chrome, Google Search, Gmail, Google Play gibi uygulamalarının hiçbiri Rekabet Kurulu cezadan geri dönmedikçe kullanılamayacak.

Bnu Google'ın Huawei markalı akıllı telefonlara uyguladığı ambargoya benzetmek mümkün.

Türkiye'den Çekilebilir

Google'ın Rekabet Kurulu kararını çekmemesi üzerine, Türkiye'den geri çekilebileceği de iddia ediliyor. Eğer Google Türkiye'den çekilirse, Google ile çalışan birçok yazılım firması, Youtuberlar, Webmasterlar tamamıyla işsiz kalacak durumda.

İddialarla ilgili Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kısa süre içerisinde hem Google'ın hem de Rekabet Kurulu'nun bir açıklama yaparak konuyu aydınlatması bekleniyor.