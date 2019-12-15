Kadınlar Dikkat: Kızlık Zarıyla İlgili Bu Efsanelere İnanmayın!

Doç. Dr. Deniz Ulaş, Mitolojik olarak evlilik ve düğün tanrısı anlamı taşıyan, o zamanlardan günümüze kadar kadınlarda namus göstergesi olarak algılanan kızlık zarı konusuna değindi. Aile içinde dahi konuşulmasının ayıp olarak görülmesi sebebiyle kızlık zarı ile ilgili doğru bilgiye direkt olarak ulaşmanın oldukça Türkiye gibi muhafazakar toplumlarda çok zor olduğunu da sözlerine ekledi.

İlk Gece Hikayeleri

Çevreden alınan yanlış bilgilerle, abartılan korkunç ilk gece hikayeleriyle genç kızların "gerdek" ismi verilen ilk gece tecrübesinde oldukça korktuklarını, hatta çoğu kişinin ilişkiye girmediğini aktaran Ulaş efsaneler ve gerçeklerle ilgili açıklama yaptı:

Efsaneler ve Gerçekler

Kızlık zarının enfeksiyondan koruması için bulunduğu bilgisinin efsane olduğunu aktaran Ulaş, kızlık zarının tıbbi olarak hiçbir görevi olmadığını söyledi.

Kızlık zarının cinsel organın derininde bulunduğu bilgisinin de oldukça yanlış olduğunu belirten Ulaş, bahsi geçen zarın vajinanın girişinden maksimum 1 cm iç kısmında yer aldığını belirtti.

Kızlık zarının vajinayı tamamen kapatması da yanlış bir bilgi. Adet kanının ve vajinal salgıların dışarı atılabilmesi için ortasında dairesel bir açıklık bulunduğunu, bu yüzden tamamen kaplamadığını söyledi.

Kızlık zarı bozulduğunda çok kanama olmadığını da, bunun da oldukça yanlış bir bilgi olduğunu vurgulayan Ulaş, birkaç damla ya da hiç olmayacağını söyledi. Esnek zarlarda kanama meydana gelmediğini sözlerine ekledi.

Kızlık zarı bozulurken çok ağrı olduğu bilgisinin de yanlış olduğunu ileten Ulaş, kızlık sarı bozulmasının aslında bir kağıdın kenar bölümüün küçücük yırtılması şeklinde olduğunu aktardı.

Ağrının ancak kadının kendini kasması ya da o bölgenin kuru kalması sonucunda yaşanacağını aktardı.

Sürtünme ile kızlık zarının bozulduğunun da bir efsane oluğunu, vajinaya sivri bir cisim girmediği sürece hiçbir şekilde ıkınma, ata binme ya da bisiklete binme durumlarıyla bozulmanın meydana gelmeyeceğini iletti.