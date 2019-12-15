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Atatürk'e Çirkin Saldırı! Söktüler...

Mersin, Silifke ilçe sınırlarında yer alan Taşucu Mahallesi üzerindeki Atatürk Anıtı'nda yer alan ve Atatürk'e ait olan "Cumhuriyet Erdem ve Namustur" sözü ile imzası söküldü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Silifke ilçe sınırlarında 5 Ekim 2013 tarihinde dönemin Belediye Başkanı olan Ali Şahin tarafından Taşucu Belediye binası önüne diktirilen Atatürk anıtı, kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından çirkin saldırıya maruz kaldı. Anıta zarar veren saldırgan şahıslar, Atatürk'ün kendisine ait olan "Cumhuriyet Erdem ve Namustur" sözü ile imzasını anıttan söktü.

Saldırıyı kınadıklarını ve bunu yapan kişilerin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün düşmanı olduğunun altını çizen emekli öğretmen Hakkı Burgut, yazının ve imzanın özellikle söküldüğünü; kazınmaya çalışıldığını aktardı.

Bunu yapan kişi ya da kişilerin vatan haini olduğunu da sözlerine ekleyerek açıklamalarına devam eden Burgut, vatana ve millete hainlik yapanlardır dedi. Bunu yapan kişilerin hem Cumhuriyet'e hem de Atatürk'e düşman olan kişiler olduğunu, bu ve bunun gibi olayların önüne geçilmesinin gerekli olduğunu ve bu alanın korunmasının lazım geldiğini duyurdu.

Atatürk Anıtlarına Saldırılar

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak adına, hemen hemen her şehrin her bölgesinde bir adet anıt bulunuyor.

Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı kişi veya kişiler, bu anıtlara çeşitli zararlar veriyor. Birkaç ay önce anıta baltayla saldıran kadın, daha öncelerinde balyozla kırmaya çalışanlar, sökenler v.s derken Atatürk hatırasına alenen zarar veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuluyor ve kanun gereğince gerekli ceza veriliyor.

Atatürk Aleyhinde işlenen suçlar 5 maddede değerlendirilir. 1. madde, Atatürk'ün hatırısına alenen hakaret edenlerle ilgili olup; bu şahıslara alt sınırı 1 yıl olmak üzere 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Ayrıca Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ya da abideleri veya Atatürk'ün kabrine herhangi bir zarar veren kişiler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alır.

Eğer bu suçlar iki ya da daha fazla kişi tarafından; umumi ya da umuma açık bölgelerde veya basın vasıtasıyla işlenmişse ceza yarı nispetinde artar. Yani 5 yıllık ceza 7.5 yıl olur. 

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