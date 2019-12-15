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Ünlü Oyuncu Soğuğu Umursamadı: Kırmızı Bikiniyle Sokaklarda Gezdi!

Birkaç ay önce +18 filmler yayınlamakta olan sektör lideri site için yönetmen olan ABD'li ünlü oyuncu Bella Thorne, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştığı kırmızı bikinili videosuyla beğeni rekoru kırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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ABD'li aktrist Bella Thorne, yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine geliyor. Dünyaca ünlü oyuncu Instagram'ı sallıyor. Cesur pozları ve sıra dışı yaşam tarzıyla Dünya magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden olan güzel oyuncu, son paylaştığı gönderisinde soğuk havaya aldırmadan kırmızı bikinisiyle sokaktaki çöpleri süpürdüğü anların videosununu öne çıkardı.

Thorne, videonun bazı kısımlarında ise kırmızı bikinisi üzerindeyken eline aldığı ABD bayrağını salladı. Bazı kısımlarda, soğuk havaya aldırış etmeden sokaklarda kırmızı bikinisiyle adım adım gezdi.

Thorne, bnunla yetinmedi yine bikini üzerindeyken yere düşen yaprakları temizledi. 

Yaşı 22 olan genç yıldız, en son paylaştığı duş videosuyla bu alanda Instagram'da beğeni ve erişim rekoru kırmayı başarmıştı.

İşte o fotoğraflar...

Bella Thorne Kimdir?

8 Ekim 1997 tarihinde hayata gözlerini açan Dünyaca ünlü yıldız Bella Thorne, Florida'da doğmuştur. Amerikalı ünlü oyuncu aynı zamanda şarkıcı ve dansçıdır. Son olarak ise +18 bir sitede video için yönetmen koltuğuna oturarak yönetmenlik kariyerini öne çıkarmıştı.

Thorne, genç yaşına rağmen Dünya'nın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Instagram hesabından çoğunlukla kıyafetsiz ve iç çamaşırsız fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, kadınlığını kullanarak Dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşmayı başarmıştır.

Thorne'un son paylaştığı duş videosunda yine kıyafet ve iç çamaşırı bulunmuyordu. Göğüslerini eliyle sansürleyen Thorne, başından aşağı su döktüğü anlarla Instagram'da bu alanda beğeni rekoru altına imza atmış oldu.

Annesi Tamara Thorne profesyonel fotoğrafçıdır. Bella'nın birçok fotoğrafı annesinin objektifinden çıkmaktadır. Bella Thorne hayranlarına Dünya çapında verilen özel isimler bulunmaktadır.

Kadın hayranları "Bellarina", erkek hayranları ise "Bellarino" olmaktadır.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve henüz 22 yaşında Dünya'nın en şöhretli kişileri arasına adını kazımayı başaran Thorne'un gelecek vaadeden yaşantısı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 

Dün 23:52 TSİ - Magazin

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