Fahriye - Burak Çiftinin Bebekleri Sosyal Medyanın Gündeminde!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile evliliğinden doğan oğlu Karan ile çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Karan'ı ilk kez gören takipçileri, çiftin oğlunun fotoğrafını yorum yağmuruna tuttu. Karan bebek, sosyal medyanın birkaç gündür gündeminden düşmedi.

Fahriye Evcen'in, oğlu Karan ile birlikte çektirdiği fotoğrafa yaptığı açıklama da yine dikkat çeken diğer noktaydı. Evcen "Karan'ım... Uzay gemisi kaptanı" yazdı. Çok sayıda ünlü isimde gönderiye yorum yaptı.

Deniz Seki, Ebru Polat, Demet Akalın, Fulden Uras gibi Türkiye'nin en ünlülerinden gelen yorumlar şu şekilde.

Deniz Seki: Maşallah Allah bağışlasın!

Ebru Polat: Anne çok güzel, baba çok yakışıklı… Çocuk mükemmel doğmuş maşallah!

Demet Akalın: En karizmatik ünlü bebeği diyebilir miyiz? Yes...

Fulden Uras: Rabbim güzel yazılar yazsın. Anne çok güzel , baba çok yakışıklı Maşallah Karan bebek sana...

2 Milyondan fazla beğeni sayısına ulaşan fotoğrafa Evcen'in hayranlarından da yüzbinlerce yorum geldi. Karan bebek henüz yaşına girmeden Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri olmayı başardı.

Karan'a yapılan yorumlar her geçen gün artarken, bir dönem hamilelik sebebiyle kilolarıyla oldukça eleştirilen güzel oyuncu Evcen'in hamilelik kilolarından kurtularak artık eski haline gelmesi de gözlerden kaçmadı.

Fahriye Evcen Kimdir?

4 Haziran 1986'da Solingen'da hayata gözlerini açan Evcen, anne tarafından çerkes baba tarafından ise Kavala göçmenidir. Solingen'da hayata gözlerini açan Evcen, çocukluk yıllarında Almanya'da ailesi ile oldukça sancılı süreçten geçmiştir.

Türk olmaları sebebiyle ırkçılığa maruz kalan Evcen ailesinin, Almanya'da yaşadıkları mahallede Türklerin yaşadığı evler yakılmıştır, kendileri ise bu korku sebebiyle uzun süre boyunca evlerinin ışıklarını dahi açamamıştır.

İlk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihine Cennet isimli filmin başrol oyuncusu olarak elde eden Evcen, bu filmden sonra şöhret basamaklarını hızla tırmanmıştır. 29 Haziran 2017'de Burak Özçivit ile hayatını birleştirmiştir.