Yürekleri Dağlayan Haber: 2 Odalı Evde Yaşam Mücadelesi!

Osmangazi ilçesinde Mollafenari Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Öztürk ailesi, herkesin yüreğini parçaladı. Yokluk ve çaresizlik içerisinde yaşamlarını devam ettirmeye çalışan 5 kişilik ailenin yaşadığı evi görenler hayrete düştü. Binlerce kişi burada insanın nasıl yaşadığını sorguladı.

Görme engelli eşi ve iki tane zihinsel engelli çocuğuyla birlikte ikamet etmekte olan acılı anne Hamide Öztürk, bu hayattan kurtulup, kendi tabiriyle "insan gibi yaşamak" için Devlet tarafından yardım edilmesini bekliyor.

Evin babası olan Seyfullah Öztürk, görme engelli olması sebebiyle bir işte çalışamıyor. Sözcü tarafından basınla paylaşılan habere göre Öztürk ailesi, yalnızca zihinsel engelli olan Vahit ve Mustafa isimli 2 çocuklarının aldığı 1000 TL'lik aylıkla yaşama tutunmaya çalışıyor.

Tek Gelir Engelli Maaşı

Seyfullah Öztürk'ün eşi ve 2 zihinsel engelli çocuğun annesi Hamide Öztürk, kış mevsiminde oldukça zor günler geçirdiklerini aktararak, eşinin görme engelli olduğunu ve çalışmadığınıs öyledi.

3 oğlundan Vahit ve Mustafa isimli çocuklarının zihinsel engelli olduğunu, yalnızca diğer oğlu 18 yaşındaki Muhammet Öztürk'ün bir sağlık problemi olmadığını belirtti.

Derme çatma bir evde kaldıklarını anlatan kadın, mutfak ve banyolarının kullanılmayacak durumda olduğunu, yattıkları odaların son derece kötü ve soğuk olduğunu da ifade etti. Kaymakamlık tarafından verilen kış için kömür yardımı ve zihinsel engelli çocuklarına verilen toplam aylık 1000 TL haricinde hiçbir gelirleri olmadığını belirtti.

Sıcak Bir Yuva İstiyor

Zihinsel engelli 2 çocuğu ve görme engelli eşi sebebiyle hiçbr işte çalışamadığını da anlatan Hamide Öztürk, kendisinin de çalışıp eve maddi katkı yapmak istediğini, fakat 2 çocuğunun sağlık problemlerinden dolayı onları yalnız bırakamaması sebebiyle bir işte çalışmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Bu sebepten dolayı devletin kendilerine bir ev vermesini ve sıcak yuvalarına kavuşmak istediklerini, böylece çok mutlu olacaklarını söyledi.