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Genç Model, Göğüs Dekoltesiyle Instagram'ı Salladı!

Dünya'nın en ünlü isimlerinden olan güzel model Bella Hadid, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur ve iddialı paylaşımlarla magazin gündemine sık sık gelmeye devam ediyor. 23 yaşında olan güzel modelin Instagram hesabı üzerinden yayınladığı göğüs dekolteli fotoğrafı 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Enver Yılmaz
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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptığı fotoğraflarla dikkatleri üzerinde toplayan Dünyaca ünlü güzel model Bella Hadid, Instagram hesabı üzerinden son paylaştığı derin göğüs dekolteli fotoğraf sayesinde Dünya magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı. 

Instagram hesabında toplam olarak 27 milyonu aşkın takipçiye sahip olan ünlü model, göğüs dekolteli fotoğrafıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Hadid tarafından yapılan bu paylaşıma 1 milyondan fazla beğeni geldi. Instagram böylelikle sallandı.

Transparan Kıyafeti Gündem Olmuştu

Bunun yanı sıra, birkaç gün önce Karayipler'de obektifler karşısına geçen Dünyaca ünlü model Hadid, göğüslerinin tamamen açık bir şekilde farkedildiği, transparan olan plaj kıyafetiyle birlikte sahilde turlamıştı. Palmiye ağacının yeninde poz veren güzel model, benzer fotoğraflarının tamamını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

Bella Hadid Kimdir?

1 Ocak 1996 tarihinde hayata gözlerini açan Dünyaca ülü model Bella Hadid'in annesi Hollanda, babası Filistinlidir. Kendisi ise ABD'nin Los Angeles eyaletinde doğmuştur.

Ailesi kendini müslüman olarak kabul etmekte olup, kendinden büyük öz kız kardeşi Gigi Hadid ve erkek kardeşi Anwar Hadid haricinde, bir de babasından olay 3 üvey kardeşe sahiptir.

Binicilik hobisi bulunan güzel oyuncu, 2016 yılında gerçekleştirilen Rio Olimpiyatlarına katılım gerçekleştirme arzusundaydı fakat "Laym Hastalığı" bulunduğundan dolayı bu hayalini gerçekleştiremedi.

2014 yılının Sonbahar aylarında Parsons Tasarım Okulu'nda fotoğrafçılık eğitimi almaya başlayan güzel model, ardından IMG Models isimli şirketle bir anlaşma yaparak şöhret basamaklarını hızla tırmanmaya başladı. Modellik kariyeri sebebiyle okulu bırakmak zorunda kalan güzel model, ilk olarak Londra, New York, Milan tarzındaki şehirlerde gerçekleştirilen çeşitli defilelerde podyuma çıktı. Sonra ise Vogu, V, Elle tarzındaki Dünya çapındaki dergilerde boy boy fotoğraflarıyla herkesin dikkatini çekti. Şimdi ise Dünya'nın en ünlü markalarının modelliğini yapıyor. 

Kalabalık bir aileye sahip olan ünlü modelin, anne ve babalarının diğer evlilikleri sebebiyle toplam 7 kardeşi daha bulunuyor. Ünlü model Kanadalı yine Dünyaca ünlü David Foster ile evli. 

Bugün 06:49 TSİ - Magazin

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