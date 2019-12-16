Hem Cinsel Güce Güç Katıyor, Hem Soğuk Algınlığına İyi Geliyor!

Anason, hindistan cevizi, çivit, çörekotu temel malzemeleri olan Mesir Macununu'nun faydası saymakla bitmiyor. Bunların yanı sıra hardal tohumu, havlicav, karabiber, karanfil ve kimyon gibi tam 41 çeşit baharata yer verilen mesir macunu, Osmanlı'da bundan 479 yıl önce Merkez Efendi'nin buluşu olarak biliniyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olduğu bilgisi uzun zamandır bilinen mesir macunu, cinsel güce güç katmasının yanında; nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı da oldukça etkili bir besin.

Egzamalara iyi gelen ve idrar yolları rahatsızlığının karşısında olan Mesir Macunu; yeni doğum yapan anneler için de süt arttırıcı özelliğe sahip olmasıyla birlikte dikkatleri üzerinde topluyor.

İçerisinde afrodizyak etkisi bulunan besinler, cinsel güce güç katarken; iştahı da yine olumlu olarak etkileyerek iştahsızlara da tavsiye ediliyor.

Mesir Macunu Nasıl Tüketilir?

Sıcak süt ya da sıcak su ile karıştırılan mesir macunu; şeker yerine çaya katılarak ya da direkt olarak kaşıkla yenebilir. Sıcak süt tercih edilmesi, daha yüksek güç alınmasını sağlayacaktır.

Sıcak içeceklere karıştırılmakta olan Mesir Macunu'nu bu içeceklere karıştırırken, içeceklerin aşırı sıcak olmaması gerekiyor. Aynı zamanda içeceğin hazırlanmasının ardından birkaç dakika içerisinde içecekle temas haline getirilmesi gerekiyor.

Mesir Macunu cinsel güce güç katıp, grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi birçok hastalığa karşı önlem ve koruyucu nitelik taşıyor. Mesir Macunu tüketen kişilerin bunu kesinlikle fazla tüketmesi önerilmiyor. Çünkü gereğinden fazla tüketildiği takdirde, oldukça büyük problem oluşturacak zararlar getiriyor.

Bu sebepten dolayı bir oturuşta 2 yemek kaşığından fazla yememeye özen göstermek gerekiyor. Aksi takdirde, kalp krizine kadar uzanan çok ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir.