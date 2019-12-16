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Henüz 1 Yaşında... Korkunç Şekilde Hayatını Kaybetti!

Ağrı'da yaşanan trafik kazası sonucunda, henüz 1 yaşında olan Defne bebek, hayata gözlerini yumdu. Meydana gelen kaza sonucunda 4 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Defne bebeğin dedesinin sürücü koltuğunda oturduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanmıştı. Otomobil hurdaya dönüş ve fotoğrafı görenleri şok etmişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Ağrı Patnos ilçesinde feci şekilde kaza yapan ve sürücüsünün kontrolünden çıkaran şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişiden 1 yaşındaki bebek yaşam mücadelesini kaybederken, 4 kişi ise yaralı olarak tedavi altına alındı.

Şarampole Yuvarlandı!

Söz konusu kaza dün akşam saatlerinde Patnos ilçe sınırlarında yer alan Kazanbey Köyü'nün yakın konumlarında yaşandı. 57 yaşında olan Halil Yalçınkaya tarafından kullanılan 66 DP 057 plakalı otomobil, Kazanbey köyünün civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonucunda otomobilin sürücüsü 57 yaşında olan Halil Yalçınkaya ve yine aynı yaştaki eşi Zeynep Yalçınkaya; 33 yaşındaki Raziye Aktaş, 7 yaşındaki Duru Aktaş ve 1 yaşındaki Defne Aktaş yaralandı.

1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Ambulanslarla hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınanlardan 1 yaşındaki Defne bebek, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunmayı başaramadı. Durumu ağır olan Raziye Aktaş ise, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar ise Patnos Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bitlis'ten Geliyorlardı

İş Kurumu'nda çalışmakta olan Raziye Aktaş'ın dahiliye doktoru olarak istihdam eden eşi Ahmet Aktaş'ın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne tayin olarak burada çalışmaya başladığı, kendisinin çocuklarıyla birlikte Patnos'ta kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Raziye Aktaş'ın ise Adana'dan gelen anne ve babası ile birlikte Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden yaptıkları bir ziyaretten dönmekte oldukları bilgisine ulaşıldı.

Yürekleri Dağladı

Meydana gelen kaza sonucunda henüz 1 yaşındaki bebeğin ağır yaralanması ve yaşama tutunamaması yürekleri dağladı. Dedesinin sürdüğü otomobilde hayatını kaybetmeyen, fakat ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Defne bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunmayı başaramadı.

Diğer yaralılardan Raziye Aktaş'ın durumunun ağır olduğu, Raziye Aktaş'ın anne ve babasıyla 7 yaşındaki çocuğunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. 

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