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Toplam 288 Yıl Ceza Verildi: Böyle Olay Görülmedi! Bursa'da...

Bursa'da bir roman düğününde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı kavgaya yönelik mahkeme tarafından davanın sanıkları ceza yağmuruna tutuldu. "Sahneye neden çağırmadın" cümleleriyle başlayan ve silahların çekildiği söz konusu olayda mahkeme tarafından tutuklu bulunan 2 sanık hakkında 55 ve 30 yıl ceza verildi. Tüm sanıkların aldığı cezaların toplamı ise 288 yıl oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Bursa'da sokakta yapılan bir Roman düğününde çıkan, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı ve 2 kişinin öldürüldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı feci kavgaya yönelik 2'si tutuklu olmak üzere toplam olarak 12 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan 40 yaşındaki Enver Çedik hakkında 55 yıl, 32 yaşındaki Serkan Göcük hakkında 30 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan 10 sanıkla birlikte toplam verilen ceza 288 yıl oldu.

"Sahneye Neden Çağırmadın?"

Söz konusu olay, 2015 yılı Haziran ayı içerisinde merkez Yıldırım ilçesi sınırlarında bulunan Hacivat Mahallesi B/224 SOkak üzerinde Roman vatandaşlar arasında gerçekleştirilen Yıldırım Umut isimli şahsın düğününde yaşandı.

Yapılan iddialara göre, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı olan Efkan Özçimen, "meydancılık" ismi verilen yöntemle gece boyunca davetlilere takı takarak, oynamaları için sıra sıra onları sahneye çağırdı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Metin, Ali ve Çetin Çedik Özçimen'e, kendilerini sahneye niye çağırmadığını sorarak bağırmaya başladı.

Bunun ardından taraflar arasında hızla kavga çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen söz konusu tartışmada 18 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlar sebebiyle yaralandı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Efkan Özçimen, Saniye Çedik ve Savaş Göçük hayata gözlerini ymdu. 15 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kavgaya yönelik gözaltına alınan 12 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Ceza Yağdı

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'si tutuklu ve 12 sanığın tutuksuz yargılandığı davada 4 yıl sonra karar çıktı. Sanıklar hakkında toplam olarak 288 yıl hapis cezası verildi. Enver Çedik, kasten adam öldürmek ve teşebbüs suçlarından toplam 55 yıl, Serkan Göcük ise 30 yıl hapis cezası aldı. Cezanın diğer kısmı ise tutuksuz sanıklara kesildi. 

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