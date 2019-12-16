Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:32 TSİ- Belediye G: Bugün 12:33 TSİ

Çankaya'da yeni yıl konserleri 25 Aralık'ta

Çankaya Belediyesi 25 Aralık'ta iki büyük konserle yeni yılı kutlamaya hazırlanıyor. Yılmaz Güney Sahnesi, Hacettepe Trio ve Sanatçı Dostları Yılbaşı Özel Konseri Başkentlileri ağırlamaya hazırlanırken, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Zafer Mutlu ile Yüzyılın Şarkıları Konserine ev sahipliği yapacak.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi 25 Aralık'ta iki büyük konserle yeni yılı kutlamaya hazırlanıyor. Yılmaz Güney Sahnesi, Hacettepe Trio ve Sanatçı Dostları Yılbaşı Özel Konseri'yle Başkentlileri ağırlamaya hazırlanırken, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Zafer Mutlu ile Yüzyılın Şarkıları Konseri'ne ev sahipliği yapacak. Başkentlileri yeni yılın hemen öncesinde klasik müzik ile buluşturacak konserler saat 19.30'da başlayacak. Ücretsiz izlenebilecek konserler için yer fişleri konserlerin yapılacağı merkezlerden alınabilecek.

HACETTEPE TRIO
Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek yeni yıl konserlerinin ilkinde Prof. Dr. Yeşim Alkaya Yener, Prof. Dr. Ebru Karaağaç ve Doç. Dr. Burak Karaağaç dinleyicileri klasik eserlerden tango ritimlerine kadar, geniş ve renkli bir program ile karşılayacak. 19.30'da başlayacak konser ücretsiz olarak Başkentlilerle buluşurken, katılım koltuk sayısıyla sınırlı olacak.

YENİ YIL İÇİN YÜZYILIN ŞARKILARI
Çankaya Belediyesi yeni yıl konserinde ikinci olarak Tenor Zafer Mutlu ve Rustam Rahmedov orkestrasını sanatseverlerle buluşturacak. 25 Aralık'ta Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konserde, orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yaptığı ve Zafer Mutlu'nun seslendirdiği, "My Way"den "Kör Kuyular"a, "Ah Bir Ataş Ver"den "Kalamış"a kadar yüzyılın öne çıkan şarkıları Başkentli sanatseverlerle buluşacak.

İKİ SANAT MÜZİĞİ KONSERİ DAHA VAR
Yeni yıl konserleri öncesinde ise Yılmaz Güney Sahnesi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi, iki ayrı Türk Sanat Müziği konseriyle Çankayalıları ağırlayacak. Erguvan Türk Sanat Müziği Korosu Yılbaşı Konseri 17 Aralık'ta Nazım Hikmet'te, Gönül Dostları Türk Sanat Müziği Korosu ise 23 Aralık'ta Yılmaz Güney'de sanatseverleri konuk edecek. 19.30'da başlayacak iki konser de ücretsiz olarak gerçekleşecek ve katılım koltuk sayısıyla sınırlı olacak.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyük Ozan Ali Kızıltuğ türkülerle anıldı mask
Büyük Ozan Ali Kızıltuğ türkülerle anıldı
Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi mask
Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi
Kahramankazan Belediyesi ekipleri can dostlar için mama ve yem bırakıyor mask
Kahramankazan Belediyesi ekipleri can dostlar için mama ve yem bırakıyor
Akyurt Yeşillensin projesi kapsamında 8000 fidan dağıtımı mask
Akyurt Yeşillensin projesi kapsamında 8000 fidan dağıtımı
Yenimahalle’de altyapı çalışmaları devam ediyor mask
Yenimahalle’de altyapı çalışmaları devam ediyor
OSİAD'da Yenimahalle konuşuldu mask
OSİAD'da Yenimahalle konuşuldu
Yenimahalle'de engeller sevgiyle aşılıyor mask
Yenimahalle'de engeller sevgiyle aşılıyor
Mamak’ta mahalle buluşmaları başladı mask
Mamak’ta mahalle buluşmaları başladı
Çankaya parklarına 370 bin rengarenk kışlık çiçek mask
Çankaya parklarına 370 bin rengarenk kışlık çiçek
Mamak'ta hizmet filosuna 52 yeni araç mask
Mamak'ta hizmet filosuna 52 yeni araç

Bugün 12:32 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi mask
Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi
Akyurt Yeşillensin projesi kapsamında 8000 fidan dağıtımı mask
Akyurt Yeşillensin projesi kapsamında 8000 fidan dağıtımı
Yenimahalle’de altyapı çalışmaları devam ediyor mask
Yenimahalle’de altyapı çalışmaları devam ediyor
OSİAD'da Yenimahalle konuşuldu mask
OSİAD'da Yenimahalle konuşuldu
Yenimahalle'de engeller sevgiyle aşılıyor mask
Yenimahalle'de engeller sevgiyle aşılıyor
Mamak’ta mahalle buluşmaları başladı mask
Mamak’ta mahalle buluşmaları başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu mask
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı... mask
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı...
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam! mask
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam!
Kimya sektöründe büyük kriz kapıda mask
Kimya sektöründe büyük kriz kapıda
Tutumlu olmayı yaşam biçim haline getirin mask
Tutumlu olmayı yaşam biçim haline getirin
Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı mask
Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama
Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü mask
Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın mask
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü açıköğretim bürosuna daldı mask
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü açıköğretim bürosuna daldı
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı mask
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı
Vergi harç ve ceza tahsilatlarında yeni dönem mask
Vergi harç ve ceza tahsilatlarında yeni dönem
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL