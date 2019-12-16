Çankaya'da yeni yıl konserleri 25 Aralık'ta

Çankaya Belediyesi 25 Aralık'ta iki büyük konserle yeni yılı kutlamaya hazırlanıyor. Yılmaz Güney Sahnesi, Hacettepe Trio ve Sanatçı Dostları Yılbaşı Özel Konseri'yle Başkentlileri ağırlamaya hazırlanırken, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Zafer Mutlu ile Yüzyılın Şarkıları Konseri'ne ev sahipliği yapacak. Başkentlileri yeni yılın hemen öncesinde klasik müzik ile buluşturacak konserler saat 19.30'da başlayacak. Ücretsiz izlenebilecek konserler için yer fişleri konserlerin yapılacağı merkezlerden alınabilecek.

HACETTEPE TRIO

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek yeni yıl konserlerinin ilkinde Prof. Dr. Yeşim Alkaya Yener, Prof. Dr. Ebru Karaağaç ve Doç. Dr. Burak Karaağaç dinleyicileri klasik eserlerden tango ritimlerine kadar, geniş ve renkli bir program ile karşılayacak. 19.30'da başlayacak konser ücretsiz olarak Başkentlilerle buluşurken, katılım koltuk sayısıyla sınırlı olacak.

YENİ YIL İÇİN YÜZYILIN ŞARKILARI

Çankaya Belediyesi yeni yıl konserinde ikinci olarak Tenor Zafer Mutlu ve Rustam Rahmedov orkestrasını sanatseverlerle buluşturacak. 25 Aralık'ta Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konserde, orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yaptığı ve Zafer Mutlu'nun seslendirdiği, "My Way"den "Kör Kuyular"a, "Ah Bir Ataş Ver"den "Kalamış"a kadar yüzyılın öne çıkan şarkıları Başkentli sanatseverlerle buluşacak.

İKİ SANAT MÜZİĞİ KONSERİ DAHA VAR

Yeni yıl konserleri öncesinde ise Yılmaz Güney Sahnesi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi, iki ayrı Türk Sanat Müziği konseriyle Çankayalıları ağırlayacak. Erguvan Türk Sanat Müziği Korosu Yılbaşı Konseri 17 Aralık'ta Nazım Hikmet'te, Gönül Dostları Türk Sanat Müziği Korosu ise 23 Aralık'ta Yılmaz Güney'de sanatseverleri konuk edecek. 19.30'da başlayacak iki konser de ücretsiz olarak gerçekleşecek ve katılım koltuk sayısıyla sınırlı olacak.