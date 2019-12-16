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Mamak’ta mahalle buluşmaları başladı

Gerek esnaf ziyaretleriyle gerekse Tam Açık Kapı uygulaması ile her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmayı sürdüren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni uygulamaya geçen mahalle buluşmaları ile her pazar günü farklı bir mahalle ile kahvaltıda buluşacak.

Tuğçe Cantürk
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Mahalle buluşmalarının ilkini Yenibayındır Mahallesi sakinleriyle gerçekleştiren Köse, göreve geldiği ilk günden itibaren Mamak’ta gerçekleştirilen çalışmaları vatandaşlarla paylaşarak, istek ve taleplerini dinledi.

Gönül köprülerini imar ettik

Mahalle buluşmalarını planlı programlar dahilinde mahalle mahalle gerçekleştireceklerini kaydeden Köse, “Göreve geldiğimiz günden bugüne Güzel Mamak’ımıza hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlk önce belediye ile halkımız arasındaki gönül köprülerimizi imar edeceğimizi söylemiştik. Hamdolsun o köprüleri imar ettik. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Bununla birlikte mahalle buluşmalarıyla sizlerle bu şekilde hasbihal etmeyi arzuluyoruz. Vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne her önemli anında yanında olmaya gayret gösteriyoruz. İlçemizin tüm sorunlarına ve halkımızın bizlerden beklentilerine vakıfız. Planlı, programlı ve sistemli bir çalışma ile ilçemizi ülkemizin 2023 vizyonuna yaraşır bir ilçe haline getireceğiz. Vatandaşımızın onayı olmayan hiçbir işe imza atmayacağız. Vatandaşımızın rızası olmayan hiçbir işin içerisinde olmayacağız. İlçemizi sizlerle birlikte yöneteceğiz” dedi.
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Bugün 12:44 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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