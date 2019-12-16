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Yenimahalle'de engeller sevgiyle aşılıyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve kültürel etkinliklerden faydalanması amacıyla yapılan etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Umudum Umut Olsun Yardımlaşma Platformu ve Özevler Mahalle Platformu tarafından İlkadım Salonunda gerçekleştirilen “Engeller Sevgiyle Aşılır” etkinliğine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal katıldı.

Engelli vatandaşlar ve ailelerinin mutlu bir gün geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte halay çekip oyun havası oynayan özel bireyler, gönüllerince eğlendi.

Başkan Yaşar, “Hedefimiz ailelerin hayatını kolaylaştırmak”

Bu özel günde ilçe sakinlerine seslenerek, Yenimahalle’de hiçbir vatandaşı ötekileştirmeden eşit hizmet sunmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Engelliler haftası dolayısıyla Yenimahalle Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler yaptık. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için aralıksız çalışıyoruz. 2009 yılında göreve geldiğimde engelli bireyleri için hiçbir hizmetin yapılmadığını gördüm. O günden bu güne çalışıyoruz. Engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için onlarca sosyal projeye imza attık. Engellilere sevgiyle bakan bir belediye olduk. Zihinsel engelliler için bir yaşam merkezi yaptık ve derneğine teslim ettik. Yenimahalle’de aileler rahat etsin, özel çocuklarımız sosyal hayata katılsın ve uzman eğitmenler gözetiminde kişisel gelişimini sağlasın düşüncesiyle Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisine Nefes Engelliler Sosyal Tesisini konumlandırdık. Açmış olduğumuz bu sosyal tesis vatandaştan yoğun ilgi görüyor. Yenimahalle için yaptığımız bu tesislerin vatandaşa fayda sağlaması bizlere daha fazla çalışma azmi veriyor” dedi.
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Bugün 13:06 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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