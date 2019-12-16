OSİAD'da Yenimahalle konuşuldu

Başkan Yaşar Yenimahalle’yi anlattı

OSİAD Yönetim Kurulu binasında gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yaşar’ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve bölgede faaliyet gösteren çok sayıda iş insanı katıldı.

Kahvaltı sonrası yapılan toplantıda OSTİM yerelinde Yenimahalle’nin durumu ve yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi alan Ankara Valisi Vasip Şahin “Başkentimizde birlik ve beraberliğin devam etmesi, kentin sanayide ve ekonomide kazandığı değeri koruyabilmesi için tüm ilçelerimizin birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Ankara’nın kalkınması için yerel ve genel yönetimler bir arada uyum içerisinde çalışmalı ve vatandaşa hizmet sunmalıdır. Bu nedenle sanayinin kalbi durumunda olan OSTİM bölgesinde esnafımızın ve üreticilerimizin her zaman yanında ve yakınındayız” dedi.

“Yenimahalle’de uyum içerisinde çalışıyoruz”

İlçenin 11 yılda sosyal kültürel ve ekonomik açıdan büyük gelişim gösterdiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ 700 bine yakın nüfusuyla Yenimahalle, Başkentte ticaretin, kültürün ve sanatın ilçesi konumuna gelmiş durumdadır. Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizde yerel ve genel idare uyum içerisinde çalışmaktadır. Yenimahalle’nin geleceği için emniyet, kaymakamlık, dernekler, sivil toplum kuruluşları gibi tüm kurumlarla uyum içerisinde ve karşılıklı fikir alışverişi yaparak çalışıyoruz” dedi.

“Sanayinin gelişimi için eğitime önem vermeliyiz”

OSTİM bölgesinin yurt içinde ve yurt dışında adından söz ettiren bir sanayi bölgesi olduğunun altını çizen Yaşar “ Sanayinin ilerlemesi için öncelikle eğitime önem vermek gerekiyor. Üretici ve sanayici eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor. Üniversitelerimizin, meslek liselerinin sanayi ve iş kollarının ihtiyacına göre yapılanması, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi sektörde karşılığı olan fakültelerin eğitim hayatına kazandırılması gerekiyor. Ülkemizde son yıllarda artan işsizlik sorununun önüne geçmek için sanayici ve eğitimci bir arada mücadele etmeli, çağın gereklerine uygun bir sistemi hayata geçirmelidir” şeklinde konuştu.