Akyurt Yeşillensin projesi kapsamında 8000 fidan dağıtımı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen vatandaşlara fidan dağıtım etkinliğinde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel de yer aldı.

Başkan Ayık etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi “Akyurt bilindiği üzere karasal iklimin etkisi altındaki bölgede yer almaktadır. Ancak Akyurt Belediyesi olarak sürekli ağaç dikme etkinlikleri düzenlemekteyiz. Çünkü bizden yıllar sonra gelecek nesil Akyurt’u yeşil olarak hatırlamalıdır. Okullar ve öğrencilerle binlerce ağaç diktik. Ancak bu sefer sıra vatandaşlarımıza geldi. “Fidanlar Dikilsin, Akyurt Yeşillensin” diyerek, Cumhuriyet Meydanı’nda bin 500, mahallelerimizde de 3 bin 500 olmak üzere toplamda 5 bin fidanı toprakla buluşturmaları için vatandaşlarımıza emanet ettik. Bunun yanında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ilçemizdeki tüm mezarlıklarda 3 bin adet çam fidanı dikerek sayıyı 8 bine çıkardı. Bir günde yapılabilecek en büyük etkinliklerden biri yapılmış oldu. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve etkinliğimize katılarak fidan alan Akyurt halkına teşekkür ediyorum.”