Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:54 TSİ- Belediye G: Bugün 14:55 TSİ

Akyurt Yeşillensin projesi kapsamında 8000 fidan dağıtımı

Akyurt Belediyesi vatandaşlara 5 bin fidan dağıttı, 3 bin adet fidanı ise toprakla buluşturdu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen vatandaşlara fidan dağıtım etkinliğinde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel de yer aldı.

Başkan Ayık etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi “Akyurt bilindiği üzere karasal iklimin etkisi altındaki bölgede yer almaktadır. Ancak Akyurt Belediyesi olarak sürekli ağaç dikme etkinlikleri düzenlemekteyiz. Çünkü bizden yıllar sonra gelecek nesil Akyurt’u yeşil olarak hatırlamalıdır. Okullar ve öğrencilerle binlerce ağaç diktik. Ancak bu sefer sıra vatandaşlarımıza geldi. “Fidanlar Dikilsin, Akyurt Yeşillensin” diyerek, Cumhuriyet Meydanı’nda bin 500, mahallelerimizde de 3 bin 500 olmak üzere toplamda 5 bin fidanı toprakla buluşturmaları için vatandaşlarımıza emanet ettik. Bunun yanında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ilçemizdeki tüm mezarlıklarda 3 bin adet çam fidanı dikerek sayıyı 8 bine çıkardı. Bir günde yapılabilecek en büyük etkinliklerden biri yapılmış oldu. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve etkinliğimize katılarak fidan alan Akyurt halkına teşekkür ediyorum.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyük Ozan Ali Kızıltuğ türkülerle anıldı mask
Büyük Ozan Ali Kızıltuğ türkülerle anıldı
Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi mask
Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi
Kahramankazan Belediyesi ekipleri can dostlar için mama ve yem bırakıyor mask
Kahramankazan Belediyesi ekipleri can dostlar için mama ve yem bırakıyor
Yenimahalle’de altyapı çalışmaları devam ediyor mask
Yenimahalle’de altyapı çalışmaları devam ediyor
OSİAD'da Yenimahalle konuşuldu mask
OSİAD'da Yenimahalle konuşuldu
Yenimahalle'de engeller sevgiyle aşılıyor mask
Yenimahalle'de engeller sevgiyle aşılıyor
Mamak’ta mahalle buluşmaları başladı mask
Mamak’ta mahalle buluşmaları başladı
Çankaya parklarına 370 bin rengarenk kışlık çiçek mask
Çankaya parklarına 370 bin rengarenk kışlık çiçek
Çankaya'da yeni yıl konserleri 25 Aralık'ta mask
Çankaya'da yeni yıl konserleri 25 Aralık'ta
Mamak'ta hizmet filosuna 52 yeni araç mask
Mamak'ta hizmet filosuna 52 yeni araç

Bugün 14:54 TSİ Ankara/ Akyurt- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi mask
Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi
Akyurt Yeşillensin projesi kapsamında 8000 fidan dağıtımı mask
Akyurt Yeşillensin projesi kapsamında 8000 fidan dağıtımı
Yenimahalle’de altyapı çalışmaları devam ediyor mask
Yenimahalle’de altyapı çalışmaları devam ediyor
OSİAD'da Yenimahalle konuşuldu mask
OSİAD'da Yenimahalle konuşuldu
Yenimahalle'de engeller sevgiyle aşılıyor mask
Yenimahalle'de engeller sevgiyle aşılıyor
Mamak’ta mahalle buluşmaları başladı mask
Mamak’ta mahalle buluşmaları başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu mask
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı... mask
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı...
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam! mask
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam!
Kimya sektöründe büyük kriz kapıda mask
Kimya sektöründe büyük kriz kapıda
Tutumlu olmayı yaşam biçim haline getirin mask
Tutumlu olmayı yaşam biçim haline getirin
Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı mask
Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama
Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü mask
Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın mask
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü açıköğretim bürosuna daldı mask
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü açıköğretim bürosuna daldı
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı mask
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı
Vergi harç ve ceza tahsilatlarında yeni dönem mask
Vergi harç ve ceza tahsilatlarında yeni dönem
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL