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Ankara Optimum AVM'de Kültür Sanat Bahçesi etkinlikleri başladı!

Avantajlı alışverişin adresi Ankara Optimum AVM, yeni yılın son günlerinde ziyaretçilerini Kültür Sanat Bahçesinde birbirinden farklı etkinliklere davet ediyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Ankara Optimum AVM, tüm ziyaretçileri için farklı ve zengin içerikli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Ankara Optimum AVM,  Kültür Sanat Bahçesi Etkinlikleri kapsamında 27 Aralık tarihine kadar her çarşamba ve cuma Kadınlar Kulübü etkinlikler düzenliyor. Yılbaşına özel kapı süsleme, yeni yıl çikolata yapımı, meyveli turta ve yılbaşı kutlama pastası yapımı etkinlikleri tüm Ankara Optimum AVM misafirlerine açık olacak.

Ankara Optimum AVM Çocuk Kulübü ise 29 Aralık tarihine kadar her cumartesi-pazar 3-12 yaş aralığındaki çocuklar için Çocuk Kulübü ile minik misafirleri için yeni yıl aktivitelerine ev sahipliği yapıyor. Ankara Optimum AVM Çocuk Kulübü, Hansel-Gratel evi yapımı, sevimli şemsiyeler, çikolata parti, elma şekerleri, cup-tiramisu lezzetleri, yeni yıl kutlama cupcake yapımı ile çocuklara keyifli ve el becerilerini geliştirebilecekleri etkinlikler sunuyor.

Ankara Optimum AVM içerisinde özel olarak kurulan alanda gerçekleşecek etkinliklere katılım ücretsiz.

Etkinlik Takvimi

Kadınlar Kulübü

Her Çarşamba ve Cuma;

Yılbaşı Kapı Süsleme: 18 Aralık 2019

Yeni yıl Çikolataları: 20 Aralık 2019

Meyveli Turtalar: 25 Aralık 2019

Yılbaşı Kutlama Pastası: 27 Aralık 2019

Çocuk Kulübü

Her Cumartesi ve Pazar 3-12 yaş aralığı;

Sevimli Şemsiyeler: 15 Aralık 2019

Çikolata Party: 21 Aralık 2019

Elma Şekerleri: 22 Aralık 2019

Cup-Tiramisu Lezzetleri: 28 Aralık 2019

Yeni yıl Kutlama Cupcake’leri: 29 Aralık 2019
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