Deprem Niteliğinde Olay: CHP'li İsim FETÖ'den Tutuklandı!

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ üyesi olması sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ soruşturması çerçevesinde Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, savcılık makamına giderek konuyla ilgili ifade verdi.

Sohbet Hocalığı Yapmış, Mahrem İmamlarla İletişimdeymiş

Bir dönem içerisinde FETÖ iltisaklı olması sebebiyle kapatılmış olan İzmir Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ifade edilen İbrahim Burak Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yaptığı ve mahrem imamlarla iletişime geçtiği sebebiyle suçlandı. Şüpheli Oğuz, yapılan sorgunun sonrasında sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Burak Oğuz Kimdir?

FETÖ'den tutuklanan CHP'li isim İbrahim Burak Oğuz, 1972 yılında hayata gözlerini açtı. İlkokulu Urla İskele İlkokulu'nda tamamlayan ve ardından orta öğrenimi için Urla Lisesi'ne geçiş yapan Oğuz, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü'nden 1997 yılında lisans mezunu oldu.

2010 yılında, aynı üniversitede uzmanlık tezini yazıp yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan Oğuz, hala Yerel Yönetimlerin Vergilendirilmesi ve Finansmanı konusunda Doktora yapmaktadır. Bu konuda tez aşamasındadır.

İş hayatına özel şirketlerde, özellikle küresel sermayesi bulunan şirketlerin vergi, muahsebe ve finans bölümlerinde çalışarak başlayan Oğuz, bundan 16 yıl önce 2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmuştur. Kendi kurduğu "Nokta Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Ltd. Şti" de hala çalışmaktadır.

Aktif siyasete 2008 yılında giren ve CHP'ye kayıt olarak siyasete atılan Oğuz, partinin kendine verdiği eğitim, sandık eğitimi, SDEP, mahalle çalışmaları, örgütlenme v.b. gibi tüm görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi başardı ve yıl 2011'i gösterdiğinde; 3 yllık aranın ardından gerçekleştirilen genel seçimlerde CHP İzmir Milletvekili Adayı oldu.

Türkçe hariç 3 farklı dil bilen Oğuz'un İngilizcesi ortalam üstü, Fransızcası ortalama, İtalyancası ise yine ortalams seviyededir. Evli ve 2 çocuk babası olan Oğuz, az önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.