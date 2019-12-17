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Bir Anlık Hata Sonucu Milyoner Oldu! 220 Milyon TL...

Bir ayakkabı mağazasında çalışmakta olan, 2 çocuk sahibi genç kadın; banka hesabında bir anlık hata sonucunda 220 Milyon TL gördü. Genç kadın neyle karşılaştığını görünce büyük şoka girdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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ABD Teksas'ta ikamet eden ve yaşının 36 olduğu bilgisine ulaşılan Ruth Balloon isimli bir genç kdın, iş çıkışında banka hesabını kontrol ettiğinde gördüğü rakam karşısında ağzı açık kaldı ve gördüklerine inanamadı.

Genç kadın, banka hesabını açtığında 37 milyon Dolar olduğunu gördü. Yani TL hesabıyla  tam 220 Milyon TL!

Birisinin kendilerine Noel hediyesi olarak bu parayı hediye olarak göndermiş olmasını umduğunu isteyen Dallaslı kadın, hesabında gördüğü para sonucunda nefes alış verişinin dahi zorlandığını dile getirdi.

Yanlışlıkla hesabına yatırılan 37 milyon $ karşısında şok olan kadın ne yapacağını bilemedi. Ardından ilk aklına gelen kişi olan kocasını arayarak durumu bildiren genç kadın ve kocası ardından banka ile irtibat kurdu. 

Legacy Texas Bank, hesaptaki paranın gerçek ve doğru olduğunu fakat bir kayıt hatası sonucunda kadının hesabına geçtiğini ifade etti. Müşterisinden özür dileyen banka, ardından 37 Milyon Dolarlık ücreti, kadının hesabından geri aldı.

Ruth Balloon, kısa sürede olsa milyoner olduğunu, o anların ekran görüntüsünü aldığını; gerçek bir hikaye olduğunu ve çok büyük bir mutluluk yaşadığını aktardı.

Balloon, eğer bu para gerçekten hesabında ola %10'luk bölümünü Devlet'e vergi olarak vereceğini, bir bölümüyle bağış yapacağını ve geri kalan bölümünü ise emlak yatırımı yapacağını ifade etti.

Banka Açıklama Yaptı

Konuyla ilgili Banka'dan resmi bir açıklama geldi. Hatanın manuel işlem kaynaklı yaşandığı ve müşterisinden özür dilediği ifade edildi.

Olayın ortaya çıkıp Dünya basınına yansımasıyla birlikte çok sayıda Amerikan televizyonu, Dallas'ta oldukça mütevazı bir hayat yaşamakta olan Ruth Ballon ile birçok röportaj gerçekleştirdi. 

Bugün 07:09 TSİ - Dünya

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