Cep Telefonu Alacaklar Dikkat: Türkiye'de Satışı Yasaklandı...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu yaptığı açıklamada, kurumca 4703 Sayılı Ürünlere Yönelik Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve yine bu mevzuatın uygulanarak gereğinin yerine getirilmesi konusunda Kanun; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve diğer birçok kanun çerçevesinde devam ettirilmekte olan Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri sonucunda; 11 farklı cep telefonunun satışının yasaklandığı ifade edildi.

Satışının yasaklanma sebebinin cep telefonlarının güvensiz olmasından kaynaklandığını açıklamalarına ekleyen Bilg Teknolojileri ve İletişim Kurulu, bu cep telefonlarının piyasadan toplatılacağıyla ilgili de vurgulama yaptı ve tüketicilerin bunları kesinlikle satın almaması gerektiğini duyurdu.

İşte O Cep Telefonları:

Bu cep telefonlarının başında gelen telefon "yerli üretim" olarak birçok reklam çalışması yürütülmüş Kaan - N1 modeli oluyor.

Baofeng'in UV-5R Modelli cep telefonu yine Baofeng tarafından üretilen BF-888S modelli cep telefonunun da satışı yasaklatıldı.

Dünya devi Xiaomi tarafından üretilen bir cep telefonunun da satışı Türkiye'de yasaklandı. Bu üreticinin yasaklanan modeli ise Mi 5s oldu.

Concord'un C5 modeli ve SFE'nin s-780 modelinin satışı engellendi. Bu cep telefonları piyasadan toplatılacak ve tamamen satıştan kaldırılacak.

Cep telefon modelleri bunlarla sınırlı değil, oldukça uygun fiyata satılan SFE - S780, BB Mobile B1280 modelleri hakkında da satışının yasaklanmasına dair karar verildi.

Akıllı telefon piyasasına Türkiye için hızlı bir şekilde giren ve oldukça büyük beğeni toplayan Quatro'nun Q11 modeli de yine dikkat çeken modellerden biri olarak kendini gösterdi. Bu modelin de satış işlemi yasaklandı.

Yanton isimli üreticinin T-328PMR modeli; Ritera'nın M-446 modeli ve Mars'ın Mars Pro -446 modeli Türkiye'de artık hiçbir satıcı tarafından satılmayacak.

Satış yapan satıcılara yüklü miktarda ceza uygulaması yapılacak.