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Komşularını Eşi ve Çocukları Yanında Döven Şahıslar Tutuklandı!

Bakırköy, Yeşilköy sınırları içerisinde yer alan bir binada Türkiye'nin gündemine oturan bir olay yaşanmıştı. Alt katta ikamet etmekte olan komşusuna "Gürültü yapmayın ,uyuyamıyorum" diyerek mesaj atan adam, komşularının saldırına uğradı. Evin babası ve 2 oğlu adamı eşi ve çocukları yanında öldüresiye dövdü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Bakırköy'de İskender Karaman isimli komşularının "Gürültü yapmayın" mesajına sinirlenen ve ardından komşusunun kapısına dayanan, kapıyı tekmeleyip; yumruklayarak açılmasını sağlayan baba ve 3 oğlu, kapı açılır açılmaz komşularını eşi ve çocukları yanında canice dövdüler. 

Baba ve 2 oğlu, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandılar. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda ilk olarak baba ve 2 oğlunun serbest bırakılması tepki görmüştü. Şahısların gelen tepkiler üzerine sosyal medya etkisiyle tutuklandığı iddia edildi.

Bakırköy'de 12 Aralık 2019 tarihinde İskender Karaduman, alt komşusuna gece yarısının geçilmesine rağmen gürültü yaptıkları iddiasıyla "Gürültü yapmayın, uyuyamıyorum" diye 3 kelimeden oluşan bir mesaj gönderdi.

Mesaja sinirlenen şahsın alt komşusu, 2 oğlu ile birlikte Karaduman'ın evine gelip, ilk olarak evin kapısına yumruk ve tekme ile saldırmış ardından ise Karaduman kapıyı açınca eşi ve çocukları yanında ona saldırarak yere düşürmüşlerdi.

Kavgayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin yayılması, incelenmesi ve dosyaya eklenmesiyle birlikte komşusunu eşi ve çocukları yanında utanmadan darp eden, psikolojik sorunları bulunduğu düşünülen baba ve 2 çocuğu savcılık talimatıyla dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Bugün saatler öğleni gösterdiği and nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Yargılamaları tutuklu olarak devam edecek.

Haklarında haneye tecavüz, basit yaralama, 3 kişi işlenmesi, eve girilmesinden dolayı çok sayıda dava açılacağı ve cezalarının kabarık olacağı ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan Karaduman, şikayetini alsa geri çekmeyeceğini büyük bir kararlıkla söyleyerek, bu ve bunun gibi kişilerin cezasını çekmesi gerektiğinin atını çizdi. 

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