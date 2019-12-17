CHP'den Açıklama: Asker Gönderilmesine Karşıyız!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan Faik Öztrak, Türkiye'nin Libya'ya askeri destek göndermesi konusunda bir takım açıklamalar altına imza attı.

Libya'ya Asker Gönderme Konusu

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Öztrak, Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladılırsa, şuanda da eksiksiz bir şekilde öyle karşıladıklarını anlattı.

Kendilerinin, askerimizin farklı ülkelerin topraklarında olmasına, o toprakları korumaya görevlendirilmesine son derece karşı olduklarını vurgulayarak; Türk askerinin görevinin, Türkiye sınırını korumak olduğunu aktardı. Sınırlardan gelecek terör dahil herhangi bir tehdide karşı Türkiye'yi savunmak olduğunu vurguladı. CHP olarak kendilerinin askerlerimizin kanının Libya çöllerine dökülmesine son derece karşı olduklarının da altını çizdi ve Libya'ya asker gönderme konusundaki düşüncelerini net bir şekilde kamuoyu ve siyasilerle paylaşmış oldu.

Öztrak, parti genel merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında ilk olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Eylül ayı iş gücü ve istihdam rakamlarını açıkladı.

Söz konusu rakamların Türkiye'nin yapışkan, kalıcı, ürkütücü bir hale gelen işsizlik sorunu ile karşı karşıya olduğunu net bir şekilde gösterdiğini vurgulayan Öztrak, Eylül ayı içerisinde son 1 ay içerisinde iş arayıp da bulamayan kişilerin sayısının; 2018 yılının aynı ayına kıyasla 817.000 kişi arttığını ve toplam olarak 4.566.000 kişiye ulaştığını sözlerine ekledi.

Öztrak, bu kapsamda Eylül ayında resmi işsizlik rakamının açıklanana göre %13.8 olarak öne çıktığını ifade etti.

İşsiz kişilerin sayısının son 16 aydan bu yana kesintisiz bir şekilde hızla artış gösterdiğinin altını çizen Öztrak, son 10 aydır işsiz sayısının 4 milyonun üzerinde seyrettiğini dile getirdi.

Son bir ayda iş arayanlar dışındaki işsizlik rakamının ise bu rakamın neredeyse 2 katı olduğuna dikkat çeken öztrak, bu rakamda kimler var? Sorusu yöneltti.

Bu rakamda; iş aramaktan vazgeçmiş, mevsimlik / sezonluk işçiler, eksiksiz ve yetersiz istihdam edilen yurttaşların olduğuna dikkat çeken Öztrak, tüm bunlar hesaba katıldığında gerçek işsiz sayısının 7.983.000 olduğunun altını çizdi.