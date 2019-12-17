Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 07:29 TSİ- Gündem G: Bugün 07:38 TSİ

CHP'den Açıklama: Asker Gönderilmesine Karşıyız!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü olan Faik Öztrak, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, bu konuya karşı olduğunu belirterek cevap verdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan Faik Öztrak, Türkiye'nin Libya'ya askeri destek göndermesi konusunda bir takım açıklamalar altına imza attı.

Libya'ya Asker Gönderme Konusu

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Öztrak, Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladılırsa, şuanda da eksiksiz bir şekilde öyle karşıladıklarını anlattı.

Kendilerinin, askerimizin farklı ülkelerin topraklarında olmasına, o toprakları korumaya görevlendirilmesine son derece karşı olduklarını vurgulayarak; Türk askerinin görevinin, Türkiye sınırını korumak olduğunu aktardı. Sınırlardan gelecek terör dahil herhangi bir tehdide karşı Türkiye'yi savunmak olduğunu vurguladı. CHP olarak kendilerinin askerlerimizin kanının Libya çöllerine dökülmesine son derece karşı olduklarının da altını çizdi ve Libya'ya asker gönderme konusundaki düşüncelerini net bir şekilde kamuoyu ve siyasilerle paylaşmış oldu.

Öztrak, parti genel merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında ilk olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Eylül ayı iş gücü ve istihdam rakamlarını açıkladı.

Söz konusu rakamların Türkiye'nin yapışkan, kalıcı, ürkütücü bir hale gelen işsizlik sorunu ile karşı karşıya olduğunu net bir şekilde gösterdiğini vurgulayan Öztrak, Eylül ayı içerisinde son 1 ay içerisinde iş arayıp da bulamayan kişilerin sayısının; 2018 yılının aynı ayına kıyasla 817.000 kişi arttığını ve toplam olarak 4.566.000 kişiye ulaştığını sözlerine ekledi.

Öztrak, bu kapsamda Eylül ayında resmi işsizlik rakamının açıklanana göre %13.8 olarak öne çıktığını ifade etti.

İşsiz kişilerin sayısının son 16 aydan bu yana kesintisiz bir şekilde hızla artış gösterdiğinin altını çizen Öztrak, son 10 aydır işsiz sayısının 4 milyonun üzerinde seyrettiğini dile getirdi.

Son bir ayda iş arayanlar dışındaki işsizlik rakamının ise bu rakamın neredeyse 2 katı olduğuna dikkat çeken öztrak, bu rakamda kimler var? Sorusu yöneltti.

Bu rakamda; iş aramaktan vazgeçmiş, mevsimlik / sezonluk işçiler, eksiksiz ve yetersiz istihdam edilen yurttaşların olduğuna dikkat çeken Öztrak, tüm bunlar hesaba katıldığında gerçek işsiz sayısının 7.983.000 olduğunun altını çizdi. 

 

Bugün 07:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
CHP'den Açıklama: Asker Gönderilmesine Karşıyız! mask
CHP'den Açıklama: Asker Gönderilmesine Karşıyız!
Komşularını Eşi ve Çocukları Yanında Döven Şahıslar Tutuklandı! mask
Komşularını Eşi ve Çocukları Yanında Döven Şahıslar Tutuklandı!
Cep Telefonu Alacaklar Dikkat: Türkiye'de Satışı Yasaklandı... mask
Cep Telefonu Alacaklar Dikkat: Türkiye'de Satışı Yasaklandı...
Deprem Niteliğinde Olay: CHP'li İsim FETÖ'den Tutuklandı! mask
Deprem Niteliğinde Olay: CHP'li İsim FETÖ'den Tutuklandı!
Ankara Optimum AVM'de Kültür Sanat Bahçesi etkinlikleri başladı! mask
Ankara Optimum AVM'de Kültür Sanat Bahçesi etkinlikleri başladı!
Toplam 288 Yıl Ceza Verildi: Böyle Olay Görülmedi! Bursa'da... mask
Toplam 288 Yıl Ceza Verildi: Böyle Olay Görülmedi! Bursa'da...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı mask
Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü mask
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı mask
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Michelin’in havasız lastiği Uptis'e dünya çağında 3 prestijli ödül mask
Michelin’in havasız lastiği Uptis'e dünya çağında 3 prestijli ödül
Ankara Optimum AVM'de Kültür Sanat Bahçesi etkinlikleri başladı! mask
Ankara Optimum AVM'de Kültür Sanat Bahçesi etkinlikleri başladı!
Dişlerinizdeki Boşluklar Yaşantınızı Olumsuz Etkilemesin! mask
Dişlerinizdeki Boşluklar Yaşantınızı Olumsuz Etkilemesin!

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama
Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü mask
Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın mask
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü açıköğretim bürosuna daldı mask
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü açıköğretim bürosuna daldı
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı mask
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı
Vergi harç ve ceza tahsilatlarında yeni dönem mask
Vergi harç ve ceza tahsilatlarında yeni dönem
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL