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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Net Mesaj: "Avrupa'da ev sahibiyiz..."

Resmi temaslar için İsviçre Cenevre kentine ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca gerçekleştirilen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü programına katıldı ve bir takım açıklamalar altına imza attı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Samimi misafirperverlikleri sebebiyle İsviçre makamlarına, etkinliği düzenleyen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na, destekte bulunan A'dan Z'ye tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini sunduğunu aktardı. 

Özellikle 2019 yılında Türkiye'den İsviçre'ye göçün 50. yılının geride bırakıldığına dikkat çeken Erdoğan, güncel olarak İsviçre'de Türkiye vatandaşı 130.000'den fazla kişi olduğunu aktardı.

Bu topraklarda kendilerine hayat kurmuş, iş kurmuş, geleceğini burada gören kişilere artık gurbetçi değil Avrupalı dediklerini söyleyerek şaşırtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zira dün, acı vatan olarak bilinen Avrupa, bugün artık Türklerin yeni yurtlarından birisi, ikinci vatanı haline gelmiş durumda dedi.

Özellikle tarihi sık sık göçler meydana gelen bir millet olarak, atalarımızın bununla sınırlı kalmadığını ve bir ayakkabılarını Anadolu'ya sabitledikten sonra, diğer ayakkabılarıyla tam 3 kıta 7 iklimi kucaklamış diyen Recep Tayyip Erdoğan, bugün bundan 50 ila 60 yıl önce iş için, evlerine helal para götürmek için Avrupa'ya giden kişilerin, aradan geçen sürede kıtanın hemen hemen tamamına kök salmış durumda dedi.

Bundan yarm asıl önce Avrupa'ya gelen 1.kuşağın, şuand yerini 4. kuşağa bıraktığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık yalnızca işçilerden değil, yurt dışında ikamet etmekte olan iş adamları, siyasetçiler ve akademisyenlerden bahsedildiğini gururla söyleyen Erdoğan, yalnızca gurbetçilerden değil, anavatanla bağlı, güçlü; siyasetten ticarete, sivil toplumdan iş dünyasına kadar her alanda varlık gösteren ve sayıları 6 milyonu aşan Avrupalı Türklerden bahsedildiğini de sözlerine ekledi.

Avrupa'da Ev Sahibi Olduğumuzu Söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibi olduğumuzun altını çizdi. İsviçre Türk Toplumu olarak konuşmayı dinleyen kişilere; Avrupa'nın en çoğulcu ve kültürel açıdan zengin olan ülkesinde istihdam edip, yaşadıklarını; bunun yanı sıra tarihi, kültürü, medeniyet birikimi, hoşgörüsü ve merhamet sahibi oluşuyla yine Dünya'nın en büyük ülkelerinden biri olduğunu ve bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını sözlerine ekledi. 

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