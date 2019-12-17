Fibrobeton YGA işbirliği ile Düzce’de ‘mucit çocuklar’ yetiştirecek…

Çocukların ürettiği projeler arasında yer alan ‘sürücüsüz otomobil’ büyük ilgi gördü. Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, “Dünyanın gelecek 100 yılını bugün çocuklarımıza vereceğimiz eğitimin kalitesi şekillendirecektir” dedi.

Toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesini destekleyen Fibrobeton, bu defa çocuklara bilimi ve teknolojiyi sevdirmeyi amaçlayan yeni bir projeye imza attı. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan; hem vicdanlı hem de donanımlı olmak üzere çift kanatlı gençler yetiştiren Young Guru Academy ( YGA) tarafından yürütülen ‘Bilim Seferberliği’ projesinin hayal ortaklarından biri olan Fibrobeton, Düzce’de 10 ayrı ilköğretim okuluna bilim desteği sundu.

Bilim Seferberliği projesi kapsamında ortaokul öğrencilerinin faydalanacağı toplam 100 adet bilim seti, YGA işbirliği ile Düzce’de yerleşik 10 ayrı okula gönderildi. Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Aziz Sancar ile Harvard ve MIT üniversiteleri profesörü Mehmet Toner’in de aralarında bulunduğu dünyaca ünlü Türk bilim insanlarının danışmanlığında hazırlanan bilim setleri, okul müfredatına giren robotik ve kodlama eğitimi için öğrencilere gerekli materyalleri sağlıyor. Proje, YGA’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı bir protokol kapsamında gerçekleştiriliyor.

Sürücüsüz otomobil icat ettiler

Şükran - Sedat Şenkardeşler Ortaokulu’nda düzenlenen Fibrobeton’un Düzce Bilim Seferberliği etkinliğinde mucit çocuklar bilim setlerini kullanarak geliştirdikleri özgün icatlarının gösterimini yaptılar. Bu projeler arasında yer alan ‘sürücüsüz otomobil’ büyük ilgi gördü. Bilim Seti’ndeki elektronik blokları birleştirerek otonom arabayı üreten öğrenciler, günümüz teknolojilerini basit olarak anlatan düzenekler sayesinde ulaşılmaz gibi görünen teknolojileri kendileri ürettiler. Sürücüsüz otomobilleri daha sonra gruplar halinde yarıştıran çocuklar, etkinliğin bu bölümünde eğlenceli dakikalar yaşadılar. Bilim setleri eğlenceli deneylerle çocuklara bilim öğrenimini kolaylaştırıyor.

Yetişener: “Gelecek 100 yılı bugünün çocukları şekillendirecek.”

Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, Düzce Bilim Seferberliği etkinliğinde yaptığı konuşmada, tüm faaliyetlerini çocukların yüksek kalitede yetişmesine adayan YGA ile şirket olarak yollarının kesişmesinden son derece memnuniyet duyduklarını belirtti. 2018 yılı sayımına göre 82,3 milyon olan Türkiye nüfusunun, 22,9 milyonunu çocukların oluşturduğuna dikkati çeken Yetişener, “Birleşmiş Milletler’in tanımına göre, 0-17 yaş grubunu oluşturan bu çocuk nüfus, toplam nüfusumuzun yüzde 28’ine denk geliyor. Diğer bir ifade ile toplam nüfusumuzun dörtte biri çocuk.Bu demektir ki, dünyanın gelecek 100 yılını, çocuklarımıza bugün vereceğimiz eğitimin kalitesi şekillendirecek” dedi.

Bilim Seferberliği projesinin erken yaştan itibaren çocuklara teknoloji okur-yazarlığı ve kodlama yeteneği kazandırması bakımından paha biçilmez değerde olduğunu vurgulayan Dündar Yetişener, “Bugün insanlığa faydalı teknolojiler üreten, bilimle büyüyen ve iyi değerlerle donatılmış nesiller yetiştirmek dünyanın aydınlık geleceğinin garantisi olacaktır” görüşünü ifade etti.

“İcat çıkarmak DNA’mızda var.”

Bundan 33 yıl önce başladıkları bilim ve teknoloji ile içselleşmiş GRC üretimi ile Türkiye’de olmayan bir sektörün temelini attıklarını, dünyada ilk ve devrimsel özellikler taşıyan patentli ürünleri ile de pazara öncülük eden global bir şirket konumuna ulaştıklarını dile getiren Dündar Yetişener, “inovasyon, yenilik ve icat çıkarmak Fibrobeton’un DNA’sında var” şeklinde konuştu. Yetişener, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğitimi önemsiyor, yeniliğe, inovasyona ve sürdürülebilir üretime inanıyoruz. Dijital dönüşümün gereklerini yerine getiriyoruz. Bugün Türkiye’nin tüm sektörler genelinde 350. ARGE merkezine sahibiz. İcat üretmeyi seven bir şirketiz. Yapılamaz denilen betonu yaptık. Isı yalıtımlı, depreme dayanıklı, Fibrofombeton®’u, güneş kırıcı Fibro-Light®’ı, kendini temizleyen Fibro-T®’yi, karanlıkta ışıldayan Fibro-Reflexbeton®’ı, ışık geçiren Fibro-Transbeton®’u ve daha birçok yeni ürün geliştirdik. Bugün 5 kıtada ve 30‘a yakın ülkede yapılara ürünlerimiz ile değer katıyoruz. Düzce’de başladığımız üretim yolculuğumuza, bilim ve teknoloji ile büyüyen çocuklarımızın vizyonu ile gelecekte daha nice icatlarla ve katma değerli üretimle devam edeceğiz.”

Çocuklara yapılan yatırımları ülke kalkınmasına yapılmış yatırımlar olarak değerlendiren Dündar Yetişener, “İçinde bulunduğumuz dijital çağda keşfedilmeyi bekleyen büyük bir dünya var. Hepimiz ufuk çizgisine kadar görürüz ama dünyayı değiştirenler, merak edenler ve ufuk çizgisinin ötesini hayal edebilenlerdir” diye konuştu.

Balaban: “Türkiye’nin en parlak gençleri en dezavantajlı bölgelere son teknolojiyi ulaştırıyor.”

YGA Bilim Seferberliği Proje Lideri Cemre Balaban da konuşmasında, Türkiye’de kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan YGA’nın Bilim Seferberliği projesinin, çocuklara bilimi sevdirmek ve onlara bilimsel bakış açısı kazandırmak için başlatılan bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti. Balaban, “YGA geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çift kanatlı gençler yetiştirir. Bu gençler hem vicdan, hem de donanım kanatlarını insanlığa faydalı projeler üretirken geliştirirler” dedi.

Bugüne kadar Türkiye genelinde 320 okulda, 130 bin çocuğa bilim seti ulaştıklarını kaydeden Cemre Balaban, üçüncü yılın sonunda; 5 bin okulda, 2 milyon ortaokul öğrencisini bilim setleriyle buluşturmayı hedeflediklerini anlattı. Türkiye’nin en dezavantajlı bölgelerine, en son teknolojiyi ulaştırarak; özgür düşünen, özgün projeler üreten, özgüvenli bireylerin yetişmesini amaçladıklarını kaydeden Balaban, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, Türkiye’nin en parlak gençleri, en dezavantajlı bölgelere, son teknolojiiyi ulaştırıyor. İhtiyaç sahibi ortaokullara 10’ar adet bilim seti gönderiyoruz. Bu okullardaki öğretmenler, online bir platform aracılığıyla, Bilim Seti’nin sınıf içinde kullanımına ilişkin eğitimler ile müfredata uygun deney ve proje içeriklerine ulaşabiliyorlar. Öğrenciler de bilim setleriyle hazırladıkları projelerle, yılda iki kez Türkiye çapında düzenlenen Bilim Yarışması’na katılıyorlar.”