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Başkan Altınok: Allah dostu evliyaların kanlarıyla sulanmış topraklarda yaşıyoruz

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok anma programına katılan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Işığımız, Anadolu'yu Anadolu yapan, hocaların hocası, âlimlerin âlimi Mevlana'nın Hakka kavuşmasının 746. yıldönümünü anıyor olmanın manevi hazzını yaşıyoruz” dedi.

Tuğçe Cantürk
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Keçiören Belediyesi tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hakka vuslatı Şeb-i Arus’un 746. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu topraklar çok kadim topraklardır. Bizler evliyaların ve Allah dostu şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, onlarla harmanlanmış bu topraklarda kurulan cennet ülkenin sahipleriyiz. Bir umman ve okyanus olan Mevlana hazretlerinin ise bizim için ayrı bir yeri var” dedi.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve Mesnevihan Haşim Akten’in yönetmenliğinde “Aşkın Çığlığı” isimli tiyatral gösteri ve sema ayini ile devam eden anma programında vatandaşlar manevi hazzı gönüllerinde yaşadırlar. Aşkın Çığlığı isimli gösteriyle Mevlana’nın yaşadığı manevi aşkın ve İslam dininin yaşatılmasına sunduğu katkıların bir bölümü aktarıldı.

“MEVLANA BU TOPRAKLARA IŞIK SAÇTI”

Mevlana’nın ilk önce anlaşılamadığına ve linç edilmeye çalışıldığına vurgu yapan Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Güzel, doğru ve iyi olanı söylediğiniz zaman bu değeri anlamayanlar olabilir. Mevlana hazretleri de önce anlaşılmamıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) 3 kişiye acırım diyor. Bunlardan biri de cahiller içerisindeki âlimlerdir. Mevlana da bir âlimdi. Bu topraklarda, Konya'da ışık saçmaya devam etti. Allah dostları olan daha nice âlimlerimiz var. Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesine katkı sunan Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, büyük âlimler Hoca Ahmet Yesevi ve Hacı Bayram Veli hazretleri. Bu zengin değerler, umman ve sevgi okyanusu olan dinimizi bu topraklarda yaşatmışlardır. Biz onları anlamayabiliriz ama ülkemizde ve bu topraklarda manevi birliğimizi sağlayan değerlerimizdirler. Bugün bu topraklar ayakta ise bu manevi değerler ve kaleler sayesinde ayaktadır. Mevlana'nın imanı çok güçlüdür. Öyle bir iman var ki, öyle bir ateş var ki, öyle bir zenginlik var ki ve öyle bir tevazu var ki kırmayı, fitneyi, dedikoduyu değil sevgiyi, güzelliği, birliği öğütlüyor. Yani dinimizin öğütlerini bizlere iletiyor.”

“GÖNLÜMÜZÜN PASI SİLİNDİ”

Başkan Altınok programın sonunda, “Aşkın Çığlığı” isimli tiyatral gösterinin yönetmeni Mesnevihan Haşim Akten’e ve semazenlere teşekkür ederek, “Beyimizdeki ve gönüllerimizdeki pasları silen yürek ve gönül seslerini bize Mevlana’dan aktaran Haşim Akten hocamıza, değerli semazenlere, Kur’an-ı Kerim’i ruhlarımıza işleten değerli hocamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.​
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Bugün 10:02 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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