Balıkesir'de Kadın Cinayeti: Zanlının da Parmağı Koptu!

Balıkesir Edremit ilçesinde, bir kişi arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadını av tüfeğiyle kalbinden vurarak canice öldürdü. Ayrıca tüfeği ateşlediği esnada zanlının da parmağı koptu.

Alınan bilgilere göre söz konusu olay, Kapıcıbaşı Mahallesi, Çayiçi Caddesi 93. Sokak'ta yaşandı. 2 Katlı binanın üst katında yaşanan olayda, fırıncılık yapmakta olan 46 yaşındaki Mehmet Biçer ise, 35 yaşındaki Nazan Can arasında henüz tespit edilemeyen bir sebep sonucunda tartışma çıktı. Tartışma esnasında Mehmet Biçer, av tüfeğiyle birlikte kadının kalbine ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayata gözlerini yumdu.

Parmağı Koptu

Tüfeği ateşlediği esnada parmağı kopan şahıs, polis ekiplerini arayıp kendini ihbar etti. Olay yerine durumun bildirilmesiyle birlikte çok sayıda polis ekibi ve 2 ambulans sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol sebebiyle hastaneye götürülen şahıs, olay esnasında parmağında kopma meydana gelmesinden dolayı buradan Balıkesir'e sevk edildi. Biçer'in doktorlarca yapılan müdahalesinde yüksek promil alkollü olduğu da ortaya çıktı.

Ana Yol Kapatıldı

Cinayet sebebiyle polis, Çanakkale bağlantılı ana yolu trafiğe kapattı. Ceset ise savcılık incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya yönelik soruşturma devam ediyor.