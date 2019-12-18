Kadın Evlilik Vaadiyle Kandırıldı, 1000.000 TL Dolandırıldı!

İzmir Menderes'te ikamet eden ve yaşının 50 olduğu öğrenilen Derya Çiftçi isimli bir kadın, komşusunun kayınbiraderi ile evlenme niyetiyle birlikte tanıştı. Eşi bundan 8 yıl önce hayata gözlerini yuman Derya Çiftçi, İstanbul'da ikamet eden ve bir araç kiralama şirketi bulunduğunu söyleyen Halil isimli şahısla görüşmeye başladı. Fakat Çiftçi'nin evliliğe dair güzel hayalleri, şahsın 100.000 TL dolandırmasıyla birlikte kabusa döndü.

25 Gün Sonra Para Verdi

Tanışmalarının ardından 25 gün geçince, Haşim isimli şahsa parasını verdiğini iddia eden Derya Çiftçi, Müge Anlı ve stüdyodaki kişileri oldukça şaşırttı. Haşim isimli şahsın, evlenip hayatlarını birleştirmeden önce kendisinden sürekli olarak "karım" diyerek bahsettiğini ve nikah işlemleri için de kimlik fotokopisini istediğini iddia eden Çiftçi, bu sebeple durumdan hiçbir zaman şüphelenmediğini, çünkü karşıdakinin çok profesyonel bir şekilde oynadığını anlattı.

Gözyaşları Sel Oldu

İsminin Haşim olduğunu söylediği şahsa 100.000 TL para verdikten sonra, telefonlarına çıkmayan ve kendisini her yerden engellediğini anlatan talihsiz kadın, yetim çocuğunun hakkı için Müge Anlı ve Tatlı Sert'e katıldığını açıklayarak stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. 50 yaşındaki talihsiz kadın, şahsın kendisine çok ilgi gösterdiğini, iltifatlara boğduğunu ve bu sebeple kendini aşık ettiğini aktardı.

Telefonu Kapattı

Programa telefonla bağlantı gerçekleştiren Haşim isimli şahıs, Derya Çiftçi'den 100.000 Değil, 10.000 TL aldığını fakat; Derya Çiftçi'nin görüştüğü başka biri olması sebebiyle ondan ayrıldığını anlattı.

Derya Çiftçi, bu sözler karşısında çileden çıktı ve stüdyoda kriz geçirdi. Müge Anlı'nın sorularıyla birlikte de köşeye sıkışan Haşim isimli şahıs, telefonu yüzlerine kapattı.