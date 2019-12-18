Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 07:15 TSİ- Gündem G: Bugün 07:22 TSİ

Kadın Evlilik Vaadiyle Kandırıldı, 1000.000 TL Dolandırıldı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programda evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia eden bir çocuk annesi Derya Çiftçi isimli kadın, aşık olduğu şahsın kendisini 100.000 TL dolandırdığını iddia etti. Yaşı 50 olan talihsiz kadın, canlı yayında ağlamaktan harap oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

İzmir Menderes'te ikamet eden ve yaşının 50 olduğu öğrenilen Derya Çiftçi isimli bir kadın, komşusunun kayınbiraderi ile evlenme niyetiyle birlikte tanıştı. Eşi bundan 8 yıl önce hayata gözlerini yuman Derya Çiftçi, İstanbul'da ikamet eden ve  bir araç kiralama şirketi bulunduğunu söyleyen Halil isimli şahısla görüşmeye başladı. Fakat Çiftçi'nin evliliğe dair güzel hayalleri, şahsın 100.000 TL dolandırmasıyla birlikte kabusa döndü.

25 Gün Sonra Para Verdi

Tanışmalarının ardından 25 gün geçince, Haşim isimli şahsa parasını verdiğini iddia eden Derya Çiftçi, Müge Anlı ve stüdyodaki kişileri oldukça şaşırttı. Haşim isimli şahsın, evlenip hayatlarını birleştirmeden önce kendisinden sürekli olarak "karım" diyerek bahsettiğini ve nikah işlemleri için de kimlik fotokopisini istediğini iddia eden Çiftçi, bu sebeple durumdan hiçbir zaman şüphelenmediğini, çünkü karşıdakinin çok profesyonel bir şekilde oynadığını anlattı.

Gözyaşları Sel Oldu

İsminin Haşim olduğunu söylediği şahsa 100.000 TL para verdikten sonra, telefonlarına çıkmayan ve kendisini her yerden engellediğini anlatan talihsiz kadın, yetim çocuğunun hakkı için Müge Anlı ve Tatlı Sert'e katıldığını açıklayarak stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. 50 yaşındaki talihsiz kadın, şahsın kendisine çok ilgi gösterdiğini, iltifatlara boğduğunu ve bu sebeple kendini aşık ettiğini aktardı.

Telefonu Kapattı

Programa telefonla bağlantı gerçekleştiren Haşim isimli şahıs, Derya Çiftçi'den 100.000 Değil, 10.000 TL aldığını fakat; Derya Çiftçi'nin görüştüğü başka biri olması sebebiyle ondan ayrıldığını anlattı.

Derya Çiftçi, bu sözler karşısında çileden çıktı ve stüdyoda kriz geçirdi. Müge Anlı'nın sorularıyla birlikte de köşeye sıkışan Haşim isimli şahıs, telefonu yüzlerine kapattı.

Bugün 07:15 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çocuklarını Bıraktı, Başka Adama Kaçtı: Esra Erol Yerden Yere Vurdu! mask
Çocuklarını Bıraktı, Başka Adama Kaçtı: Esra Erol Yerden Yere Vurdu!
Behzat Ç.'nin Kaderi Belli Oldu: 2020'de Yayınlanacak mı? mask
Behzat Ç.'nin Kaderi Belli Oldu: 2020'de Yayınlanacak mı?
Kadın Evlilik Vaadiyle Kandırıldı, 1000.000 TL Dolandırıldı! mask
Kadın Evlilik Vaadiyle Kandırıldı, 1000.000 TL Dolandırıldı!
Balıkesir'de Kadın Cinayeti: Zanlının da Parmağı Koptu! mask
Balıkesir'de Kadın Cinayeti: Zanlının da Parmağı Koptu!
Türk Yolcuları Uçakta En Çok İleri Teknoloji ve Rahatlığa Önem Veriyor mask
Türk Yolcuları Uçakta En Çok İleri Teknoloji ve Rahatlığa Önem Veriyor
Mutlu Şehirlere Eğlenceli Yatırım İstanbul’dan mask
Mutlu Şehirlere Eğlenceli Yatırım İstanbul’dan
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı mask
Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu mask
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü mask
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü
Ankara Optimum AVM'de Kültür Sanat Bahçesi etkinlikleri başladı! mask
Ankara Optimum AVM'de Kültür Sanat Bahçesi etkinlikleri başladı!
Zayıflamak isteyenler dikkat! İşte 14 öneri... mask
Zayıflamak isteyenler dikkat! İşte 14 öneri...
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı mask
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL