Ünlü Futbolcunun Eşi İç Çamaşırlarını Çıkarıp Fotoğraf Paylaştı!

La Liga'nın en başarılı takımlarından biri olan Valencia'nın yıldız isimlerinden Ezeqiel Garay'ı, Dünyaca ünlü model ve TV sunucusu olan eşi Tamara Gorro, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor.

2 çocuk sahibi olan Gorro, zaman zaman kıyafetlerini de, iç çamaşırlarını da çıkarıp objektifler karşısına geçiyor ve vücudunun detaylarını takipçileriyle paylaşıyor. Yaptığı bu paylaşımlarla oldukça yüksek bir hayran kitlesine sahip olan Gorro, toplam olarak 1.400.000 takipçiye sahip.

Daha önce de birkaç kez kıyafetsiz ve iç çamaşırsız fotoğraflarını takipçilerine ileten Gorro, İspanya'da en sevilen kadınlar arasında ilk sıralarda yer almayı başarıyor.

32 yaşında olan ve 2 çocuğu bulunan Gorro, Instagram'da paylaştığı yeni fotoğrafının altına "Baş Aşağı" notunu düştü. Söz konusu fotoğrafı takipçileriyle paylaşan güzel model, bir süre boyunca beğeni yağmuruna tutuldu.

Tamamen kıyafetsiz ve iç çamaşırsız bir şekilde objektifler karşısına geçen Gorro, sahilde amuda kalkarak poz verdi. Fotoğrafa kısa süre içerisinde 200.000'den fazla beğeni gelirken, onbinlerce yorum paylaşıldı. Fotoğrafın paylaşıldığı ilk 10 dakikada alınan beğeni ise 161.000 olarak ekran görüntüsü alındı. Fotoğrafa hala her geçen dakika yüzlerce beğeni geliyor.

Gorro, paylaştığı bu fotoğrafla birlikte yine daha önce paylaştığı tüm fotoğrafların beğenisinden daha yüksek bir beğeni aldı. Beğeni ortalaması 150.000 olan ünlü modelin paylaştığı bu fotoğraf Dünya magazin gündeminde de geniş yer aldı. Hemen hemen 43 farklı ülkenin haber sitelerinde boy boy fotoğrafları yayınlandı.

Gorro ve Arjantinli ünlü futbolcu Ezequiel Garay, bundan 9 yıl önce 2010 yılında ilişki yaşamaya başlamış ve 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Evlilikleri sonucunda 2 kız çocuğuna sahip olan Garay ve Gorro, sosyal medyada en fazla takipçiye sahip olan İspanya'da yaşayan isimler listesinde orta sıralarda bulunuyor.