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Behzat Ç.'nin Kaderi Belli Oldu: 2020'de Yayınlanacak mı?

BluTV ekranlarında uzun yıllar sonra tekrardan yayınlanmaya başlayan Behzat Ç. dizisinin yeni sezonu olup olmayacağı büyük merak konusu olmuştu. 6 yıl aradan sonra izleyiciyle buluşup oldukça heyecan uyandıran Behzat Ç.'nin gelecek yıl BluTV projeleri arasında bulunmadığı belirtildi. BluTV, bu üzücü haberi verirken bir de müjde verdi. Behzat Ç. karakterlerinden olan ve oldukça dikkat çeken Ercüment Çözer'in hikayesinin konu alındığı bir dizi yapacaklarını aktardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçuoğlu ve Canan Ergüder'in başrol oyuncusu olduğu Behzat Ç., 2013 yılında final yapmıştı. Aradan geçen 6 yıllık sürenin sonunda BluTV ekranlarında hayat bulan Behzat Ç. hayranlarını sevindiren haber uzun süre sosyal medyanın dilinde dolanmıştı. BluTV'nin yaptığı açıklamalara göre, Behzat Ç. yeni sezonda ekranlarda görünmeyecek.

Yaklaşık olarak 2 aydan beri yeni sezonda yayınlanıp, yayınlanmayacağı sorulan Behzat Ç.'nin durumuyla ilgili ellerinde olmayan sebeplerden ötürü sessiz kalmak zorunda kaldıklarını bildiren BluTV, tüm büyük projelerde olduğu gibi, Behzat Ç.'nin de hayata geçirilip böyle bir platformda yer alması için çok sayıda paydaş kişinin motivasyon, zaman ve emek düzlemini dengede tutabilmesi gerektiğini; her ne kadar olabildiğince emek gösterseler de, Behzat Ç.'nin BluTV ekranlarında yayınlanacak olan 2.sezonunun ellerinde olmayan sebepler dolayısıyla 2020 yılında izleyicilere sunulmayacağı ifade edildi.

Ercüment Çözer Geliyor!

Behzat Ç. hayranlarını bu haberle üzen BluTV, aynı zamanda bir müjde altına imza atarak biraz da olsa gönülleri ferahlatabildi. Kullanıcılarının karşısına yeni bir dizi müjdesiyle çıkan BluTV, Behzat Ç.'de yer alan ve oldukça merak edilen karakterlerden, Ercüment Çözer'in hikayesinin anlatıldığı "Saygı" isimli bir dizi yayınlayacaklarını ve bu dizinin 8 bölümden meydana geleceğini duyurdular.

Saygı dizisiyle ilgili açıklama yaparak üyelerini bilgilendiren, milyonlarca üyeye sahip olan yayın platformu BluTV, Efsane olmuş hikayelerin asla tükenmediğine inandıklarını, zamanı geldiği vakit yeni hikayeler doğuracağını aktardı.

Artık BluTV için #Saygı vakti olduğunu vurgulayan yetkililer, böylelikle Ercüment Çözer'in hikayesinin konu alındığı ve BluTV özel yapımı olan Saygı dizisinin 2020 yılında yayına alınacağını müjdelemiş oldu. Türk dizi tarihinin fenomen karakteri olarak ifade edilen Ercüment Çözer'in kendi adaletine işlediği bu diziyle ilgili farklı bir detay paylaşılmadı.

Bugün 07:29 TSİ - Gündem

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