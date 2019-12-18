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Çocuklarını Bıraktı, Başka Adama Kaçtı: Esra Erol Yerden Yere Vurdu!

ATV ekranlarında sunuculuk yapmakta olan Esra Erol, cebinde para bulunmasına rağmen iki çocuğunu bırakarak evlenmeden önce sevgili olduğu adamın yanına kaçan genç kadını canlı yayında yerden yere vurdu. Erol'un, o çocukları yetiştirecek olan kişilerin kendisi olduğunu ve yine kendinin bu sorumluluğu aldığını dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Uzun yıllardan beri ATV ekranlarında farklı formatlarda programlar sunan Esra Erol'de, kocasıyla mutlu olamadığı gerekçesiyle, doğan 2 çocuğunu bırakarak 10 yıldır tanıdığı ve evlenmeden önce sevgili olduğu Polat isimli birinin yanına kaçan Büşra Yücel kendine yer buldu. Büşra tarafından duyduğu açıklamalar karşısında oldukça sinirlenen Esra Erol, canlı yayında kadına sitem etti.

İki Çocuğunu Bırakıp Kaçtı

Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da isimli programa katılım gerçekleştiren Bekir Yücel isimli bir adam, iki çocuğunun annesi olan eşi Büşra Yücel'in; evde bulunan 52.000 TL'yi de yanına alarak Ferdi Mengütay isimli bir şahısla kaçtığı iddiasıyla canlı yayında ekranlara geldi.

İddialar sonrasında Büşra'nın 6 yaşında olan çocuğunu annesine, 3 yaşında olan çocuğunu da otogarda bırakması izleyenlerin ağzını açık bıraktı .Esra Erol'un muhabiri ile röportaj yapan ve kadın hakkında bilgi veren komşuları; Büşra Yücel'in çocuklarına şiddet uyguladığını ve hatta ara ara sokağa attıklarını iddia ettiler.

İddialar sonrasında canlı yayına katılan Büşra ise, kendisinin evi ayırdıktan sonra Bekir Yücel'den ciddi anlamda tamamıyla soğuduğunu, programda anlatamadığı birçok şey olduğunu; Polat isimli şahsı 10 yıldır tanıdığını, 2 aydır da kendisiyle görüştüğünü söyledi. Evlenmeden önce de görüştüklerini anlatan kadın, ailesinin istememesi sebebiyle ayrıldığını ve sonra tekrardan görüşmeye başladığını anlattı.

Esra Erol Çileden Çıktı

Büşra, dün tekrardan canlı yayına çıktı. Türk kadınları ve evliliklerini konu alan Erol, bu koltuğa oturduğunda kocasının kendisine ihanet ettiğini söyleyip, kendisinin de boşanamıyorum demesini çok istediğini aktardı.

Kocasıyla mutsuz olmasından dolayı başka birine kaçmak zorunda olmadığını, kocasıyla mutsuz olan herkes, yerine birisini bulur bulmaz onunla mı kaçacak? Sorusu yönelten Erol, bunun çok iğrenç bir şey olduğunu ve kendisinin utandığını, bir kadın olarak böyle bir şeyden iğrendiğini söyledi.

Kaçtığınız şahısları kendinize güç olarak almayın diyerek Esra Erol, kocasının bir yanlışı varsa gidip boşanması gerektiğini söyledi. Ona ihtiyacı olmadığını, çalıştığını ve parasını kazandığını söylediğini; buna rağmen neden başkasına kaçma gereksinimi hissettiğini sorarak kadını yerden yere vurdu.

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