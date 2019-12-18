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Anneler ve çocukları turşu kurdu

Altındağ Belediyesi Doğantepe Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, kış hazırlıklarını tamamladı. Doğantepeli kadınlar, çocuklarıyla beraber turşu kurdu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Altındağ Belediyesi Doğantepe Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, kış hazırlığı süreçlerine çocuklarını da dahil etti. Çocuklarıyla beraber merkezde turşu kurma etkinliği gerçekleştiren kadınlar, eğlenceli anlar yaşadı.

ANNELER MUTLU, ÇOCUKLAR MUTLU
Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri sayesinde, Altındağlı kadınların hayatının değiştiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Hayatı daha da renkli bir hale gelen kadınlar, çocuklarına da aynı pozitiflikle yaklaşıyorlar. Merkezde aldıkları eğitimler neticesinde, çocuklarına olan yaklaşımları da değişiyor. Hayatı değişen anne, bu değişimi çocuklarına da yansıtıyor. Hep birlikte turşu kurmaları da buna güzel bir örnek… Çocukların da bu sürece dahil olması, anneleriyle beraber keyifli vakit geçirmeleri ve yeni bir şey öğrenmeleri çok güzel…” dedi.
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Bugün 10:02 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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