Başkan Altınok: Öncelikli hedef Türk milletini temsil etmektir

Başkan Altınok, Ampute Milli Takımı için Keçiören’de yapılabilecek projeler için ise ellerinden gelen desteği verebileceklerini belirtti.

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon olan Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ve Antrenör Osman Çakmak ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, As Başkan İrfan Çelik, Genel Sekreter Erhan Durukan ve Federasyon Branş Görevlisi Orhan Erdem’in Başkan Altınok’a gerçekleştirdikleri ziyarette keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Başkan Altınok’un, Keçiören’de spora ve sporcuya ne tür desteklerin verildiğini anlattığı keyifli ziyaret sırasında, Milli Takımlar adına yapılacak projelere imkânlar doğrultusunda destek verilebileceği de belirtildi.

“MİLLİ SPORCULARIMIZ BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLİYOR”

Türkiye’nin tüm spor branşlarında dünyada iyi bir konumda olduğunu da hatırlatan Başkan Altınok, "Sporcularımızın hedefi dünyanın her tarafında Türk milletini temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmaktır. Öncelikli hedefimiz budur. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile milli sporcularımız bugün dünyada başarılı bir performans sergilemektedir" dedi.

Ziyaretin sonunda Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ve federasyon yöneticileri Başkan Altnok’a forma ve plaket takdiminde bulundular. ​