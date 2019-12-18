Çankaya kreşlerinde yerli malı haftası

12 - 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası Çankaya Belediyesinin kreşlerinde ve oyun evlerinde de kutlandı. Minikler evlerinden getirdikleri yerli malı ürünleri hem tanıma hem de birlikte yeme keyfini yaşadılar.

12 kreşinde verdiği kaliteli ve güvenli eğitim ile velilerin Başkentte en çok tercih ettikleri kamu kreşleri olan Çankaya Belediyesi kreşleri, Yerli Malı Haftası’nı düzenlenen etkinlikle kutladı. Evlerinden getirdikleri meyve, kuruyemiş ve pastalarla büyük bir sofra kuran minik öğrenciler, yerli mallarını tanıma imkanı buldular. Hazırladıkları Yerli Malı Haftası şapkalarını da takan çocuklar, öğretmenlerinin eşliğinde hep beraber, annelerinin hazırladıkları pastaları afiyetle yemenin keyfini yaşadılar.