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Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri unutmuyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara mont, kaban ve kışlık giysi hediye etti.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Minik kalplere sıcacık dokunuş

Kahramankazan Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Belediye ekipleri ziyaret ettikleri evlerde çocuklara bot, kaban, pantolon, kazak, eldiven ve bere gibi kışlık giysi yardımında bulundu. Minik kalplere yapılan bu sıcacık dokunuş sonrasında miniklerin sevinci görülmeye değerdi. Yeni giysi ve botlarını alan minikler kıyafetlerini hemen denedi. Aileler bu anlamlı hediyelerden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirerek, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Bu kapsamda 100'e yakın çocuğa kışlık giysi ve bot hediye edilirken, belediye ekipleri ayrıca, oyuncakta hediye etmeyi ihmal etmedi.

Her zaman yanlarındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, nüfusu 55 bine yaklaşan ilçelerinde büyük bir aile olduklarını belirterek, başkan seçildiği günden bu yana toplumun tüm kesimleriyle yakından ilgilendiklerini söyledi. Türkiye'nin geleceği olan minik yavruların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Oğuz, "Onların mutlulukları ve gülümsemeleri her şeyden önemli. Gönül belediyeciliği çalışmaları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve minik yavrularımızı yalnızca bu soğuk kış günlerinde değil hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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Bugün 12:56 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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